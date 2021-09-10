174 إصابة خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس والعشرات بالخليل
أصيب 174 مواطنا، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في عدة مناطق بمحافظة نابلس.
وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، أحمد جبريل، إن طواقم الإسعاف تعاملت مع 174 إصابة تنوعت ما بين الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والاختناق بالغاز المسيل للدموع، وكسور ورضوض، خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا، وأوصرين، وحوارة، جنوب نابلس، وبيت دجن شرقا، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.
وأضاف أن الإصابات توزعت كالتالي: حاجز حوارة 4 بالرصاص "المطاطي" و30 بالاختناق، و4 بقنابل غاز وبحروق، فيما أصيب 18 مواطنا بالرصاص "المطاطي" بينهم صحفي و97 بالاختناق و18 جراء السقوط، وبحروق، في مواجهات جبل صبيح ببلدة بيتا، إضافة لإصابتين بالرصاص "المطاطي" في أوصرين وواحدة في بيت دجن.
وأشار جبريل إلى أن قوات الاحتلال استهداف مركبتي إسعاف بقنابل الغاز، واحدة تابعة لجمعية الهلال الأحمر والأخرى لجمعية الإغاثة الطبية.
إلى ذلك، أصيب عشرات المواطنين بالاختناق وبالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في باب الزاوية وسط مدينة الخليل، وبلدة بيت أمر ومخيم العروب شمالها.
وبحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية، فإن المواجهات اندلعت وسط المدينة مع جنود الاحتلال المتمركزين على الحاجز العسكري المقام على مدخل شارع الشهداء، والذين اقتحموا وسط المدينة من "زقاق العميان"، وأطلقوا قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين والمحلات التجارية في باب الزاوية، مركز مدينة الخليل التجاري، ما تسبب بإصابة عشرات المواطنين بالاختناق.
وفي بيت أمر، قال الناشط الإعلامي محمد عوض، إن المواجهات اندلعت عقب قمع الاحتلال مسيرة إسناد للأسرى جابت عدة أحياء في البلدة، أصيب خلالها شابان بالرصاص "المطاطي"، والعشرات بالاختناق، جرى علاجهم ميدانيا.
كما اندلعت مواجهات على مدخل مخيم العروب شمال الخليل، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الصوت، ولم يبلغ عن إصابات.
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