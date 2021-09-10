174 إصابة خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس والعشرات بالخليل

إلى ذلك، أصيب عشرات المواطنين بالاختناق وبالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في باب الزاوية وسط مدينة الخليل، وبلدة بيت أمر ومخيم العروب شمالها.





وبحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية، فإن المواجهات اندلعت وسط المدينة مع جنود الاحتلال المتمركزين على الحاجز العسكري المقام على مدخل شارع الشهداء، والذين اقتحموا وسط المدينة من "زقاق العميان"، وأطلقوا قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين والمحلات التجارية في باب الزاوية، مركز مدينة الخليل التجاري، ما تسبب بإصابة عشرات المواطنين بالاختناق.





وفي بيت أمر، قال الناشط الإعلامي محمد عوض، إن المواجهات اندلعت عقب قمع الاحتلال مسيرة إسناد للأسرى جابت عدة أحياء في البلدة، أصيب خلالها شابان بالرصاص "المطاطي"، والعشرات بالاختناق، جرى علاجهم ميدانيا.



