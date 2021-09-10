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الجامعة العربية تعلق على تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

الجامعة العربية تعلق على تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة
رام الله - دنيا الوطن
رحب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، بعد حالة الانسداد السياسي التي امتدت ما يزيد عن ثلاثة عشر شهرا.

وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة إن آمال اللبنانيين معقودة علي تشكيل تلك الحكومة والخطوات الإصلاحية التي ستتخذها ضمن صلاحياتها الدستورية بما يسهم في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية والإنسانية التي يواجهها الشعب، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).


وأشار إلى أن الجامعة العربية "مستمرة في مواكبة ودعم لبنان في جميع استحقاقاته للخروج من الوضع الصعب الحالي إلى وضع أكثر استقراراً يستعيد فيه لبنان عافيته وتوازنه".

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