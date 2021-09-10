عاجل

  • الهلال الأحمر: 174 إصابة خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس

شؤون فلسطينية

بحر: فرار 6 مقاومين من سجن جلبوع شكل ضربة أمنية قوية لإسرائيل

بحر: فرار 6 مقاومين من سجن جلبوع شكل ضربة أمنية قوية لإسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
أكد الدكتور أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة أن المقامة تكفلت بتحرير أسرانا البواسل من سجون الاحتلال وجعلت قضيتهم على سلم أولوياتها.

وأشار د. بحر خلال خطبة الجمعة في مسجد النور بغزة إلى أن فرار ستة مقاومين من سجن جلبوع شمال فلسطين المحتلة شكل ضربة أمنية قوية للاحتلال الإسرائيلي مؤكداً على أن ذلك دليل على أن شعبنا تواق للحرية، وأن كل إجراءات الاحتلال لن تثنيه عن نيل مراده بالحرية.

ووصف د. بحر في فرار الأسرى الستة بالعمل البطولي ونصر جديد لشعبنا والحركة الأسيرة، خاصة وأنهم تجاوزوا كل إجراءات الاحتلال في سجن جلبوع الذي يعد من أكثر سجون الاحتلال تحصيناً وتأميناً، لتنهار أمام إصرار أسرانا على الحرية والعيش بكرامة.

ولفت د. بحر إلى أن يوم 12 سبتمبر هو الذكرى السنوية السادسة عشر لخروج شارون والاحتلال الإسرائيلي من غزة تحت ضربات المقاومة، مؤكدا أن خروج الاحتلال من غزة شكل رافعة للمقاومة وبداية تشكيل جيش مقاوم لتحرير فلسطين، لافتا إلى أن تحرير باقي أراضينا لن يكون بالمفاوضات العبثية وتابع" ما أخذ بالقوة لن يسترد الا بالقوة، وسنعمل على تحرير أرضنا بكل الطرق بما فيها المقاومة المسلحة".

واستنكر استمرار المؤامرة والحصار الدولي المستمر على شعبنا، لكن إرادته لن تنكسر وسننتصر على الاحتلال واعوانه، مضيفا " ما لم يحصل عليه الاحتلال في حروبه السابقة لن يأخذه بفرض الحصار ".

ولفت إلى أن القدس مازالت تحاصر وتهود من خلال اعتداءات الاحتلال المستمرة على البيوت والمواطنين وسط صمت دولي وعربي، وطالب المسلمين بالانتصار للقدس بالجهاد والمقاومة  وإعداد الجيوش.

وذكر د. بحر عدد من المبشرات بالنصر منها تجمع اليهود من بقاع العالم لتكون مقبرتهم في فلسطين، وقال "هناك إرهاصات للنصر أهمها معركة سيف القدس التي قهرت الجيش الإسرائيلي وإساءتها وجوههم، وحادثة قنص الشاب للجندي على حدود غزة، وخروج أسري الحرية من سجن جلبوع".

أخبار ذات صلة

الهلال الأحمر: 174 إصابة خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس

الهلال الأحمر: 174 إصابة خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس

فدا: ظروف الأسرى في سجون الاحتلال مأساوية

فدا: ظروف الأسرى في سجون الاحتلال مأساوية

شاهد: اللحظات الأولى لتنفيذ عملية الطعن بالقدس وإصابة المنفذ

شاهد: اللحظات الأولى لتنفيذ عملية الطعن بالقدس وإصابة المنفذ

الاحتلال يعتقل سبعة مواطنين من الخليل

الاحتلال يعتقل سبعة مواطنين من الخليل

تعليقا على عملية الطعن بالقدس.. حماس: نعد الاحتلال بمزيد من المقاومة والمواجهة

تعليقا على عملية الطعن بالقدس.. حماس: نعد الاحتلال بمزيد من المقاومة والمواجهة

جنين: الاحتلال يفرج عن شقيقي الأسير محمود العارضة الذي انتزع حريته

جنين: الاحتلال يفرج عن شقيقي الأسير محمود العارضة الذي انتزع حريته

العمادي: السلطة الفلسطينية تتراجع عن الاتفاق المبرم بخصوص منحة موظفي غزة

العمادي: السلطة الفلسطينية تتراجع عن الاتفاق المبرم بخصوص منحة موظفي غزة

مستوطنون يقتلعون أشتال زيتون شرق بيت لحم

مستوطنون يقتلعون أشتال زيتون شرق بيت لحم

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

فدا: ظروف الأسرى في سجون الاحتلال مأساوية

فدا: ظروف الأسرى في سجون الاحتلال مأساوية

الاحتلال يعتقل سبعة مواطنين من الخليل

الاحتلال يعتقل سبعة مواطنين من الخليل

بحر: فرار 6 مقاومين من سجن جلبوع شكل ضربة أمنية قوية لإسرائيل

بحر: فرار 6 مقاومين من سجن جلبوع شكل ضربة أمنية قوية لإسرائيل

جنين: الاحتلال يفرج عن شقيقي الأسير محمود العارضة الذي انتزع حريته

جنين: الاحتلال يفرج عن شقيقي الأسير محمود العارضة الذي انتزع حريته

مستوطنون يقتلعون أشتال زيتون شرق بيت لحم

مستوطنون يقتلعون أشتال زيتون شرق بيت لحم

صحفي إسرائيلي: فرار الأسرى خلط كل الأوراق ويهدد بإشعال الأوضاع

صحفي إسرائيلي: فرار الأسرى خلط كل الأوراق ويهدد بإشعال الأوضاع

مسيرات في جنين دعما للأسرى الذين انتزعوا حريتهم

مسيرات في جنين دعما للأسرى الذين انتزعوا حريتهم

وقفة في طولكرم دعما للأسرى وتنديدا بإجراءات الاحتلال القمعية بحقهم

وقفة في طولكرم دعما للأسرى وتنديدا بإجراءات الاحتلال القمعية بحقهم

منوعات

شاهد: نيللي كريم تثير ضجة برقصها مع زوجها

شاهد: نيللي كريم تثير ضجة برقصها مع زوجها

شاهد: ملكة جمال لبنان مع طفلتيها التوأم

شاهد: ملكة جمال لبنان مع طفلتيها التوأم

سمية الخشاب توجه رسالة لكريستيانو رونالدو.. ما فحواها؟

سمية الخشاب توجه رسالة لكريستيانو رونالدو.. ما فحواها؟

&#34;انتو مسافرين وراجعين&#34; .. إيمي سمير غانم في رسالة مؤثرة لوالديها

"انتو مسافرين وراجعين" .. إيمي سمير غانم في رسالة مؤثرة لوالديها

شاهد: ياسمين صبري تفاجئ جمهورها بهذا القرار

شاهد: ياسمين صبري تفاجئ جمهورها بهذا القرار

(120) مليون مشاهدة خلال يوم واحد.. ما سر الفيديو المثير لكايلي جينير؟

(120) مليون مشاهدة خلال يوم واحد.. ما سر الفيديو المثير لكايلي جينير؟

شاهد: نانسي عجرم ووالدتها بهذه الإطلالة

شاهد: نانسي عجرم ووالدتها بهذه الإطلالة

كارول سماحة بدون مكياج وتؤجل طرح ألبومها الجديد.. لهذا السبب

كارول سماحة بدون مكياج وتؤجل طرح ألبومها الجديد.. لهذا السبب

شاهد: منة عرفة وزوجها في ليلة رومانسية

شاهد: منة عرفة وزوجها في ليلة رومانسية

ماذا قال الإعلامي علي جابر في مهاجمته لفناني لبنان؟

ماذا قال الإعلامي علي جابر في مهاجمته لفناني لبنان؟

عربي

الجامعة العربية تعلق على تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

الجامعة العربية تعلق على تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

الجزائر: قرار قطع العلاقات مع المغرب لا رجعة فيه

الجزائر: قرار قطع العلاقات مع المغرب لا رجعة فيه

الإمارات ترفع الحظر عن الدخول من بعض الدول لمن تلقى اللقاح

الإمارات ترفع الحظر عن الدخول من بعض الدول لمن تلقى اللقاح

عون وميقاتي يوقعان مرسوم تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

عون وميقاتي يوقعان مرسوم تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة