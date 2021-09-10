تعليقا على عملية الطعن بالقدس.. حماس: نعد الاحتلال بمزيد من المقاومة والمواجهة



وأكد حمادة في تصريح له، وصل "دنيا الوطن"، أن هذه العملية توجه رسالة للاحتلال، بأنه كلما أمعن في طغيانه وعدوانه على القدس والأسرى، فإن الشعب الفلسطيني لن يقف مكتوب الأيدي، وأنه مستعد لإذاقة العدو وبال فعله وإجرامه.



وقال الناطق باسم حماس بالقدس: "نعد العدو الصهيوني بمزيد من المقاومة والمواجهة، فالشعب الذي يجترح المعجزات ويذلّ الكيان بأدوات بسيطة ومن زنزانة مغلقة لن يقبل الضيم، ولن يعطي دنيّة، وستحمل الأيام القادمة مزيدا ثورة عارمة لشعبنا من أجل حرية الأسرى وحماية المقدسات".



رام الله - دنيا الوطنباركت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على لسان الناطق باسمها في القدس، محمد حمادة، العملية البطولية التي نفذها فلسطيني، اليوم الجمعة، بالقرب من باب المجلس بالقدس.