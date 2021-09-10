جنين: الاحتلال يفرج عن شقيقي الأسير محمود العارضة الذي انتزع حريته

رام الله - دنيا الوطنأفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، عن شقيقي الأسير محمود العارضة، الذي انتزع حريته، من عرابة جنوب جنين، بعد احتجازهما لساعات في معسكر "سالم" العسكري، المقام على أراضي المواطنين غرب جنين.وذكرت مصادر أمنية أن قوات الاحتلال احتجزت الشقيقين رائد ومحمد العارضة منذ ساعات الصباح، بعد إخضاعهما للتحقيق على أيدي المخابرات الإسرائيلية في معسكر سالم، قبل أن تفرج عنهما، بينما ما تزال شقيقتهما باسمة رهن الاعتقال، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.