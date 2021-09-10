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العمادي: السلطة الفلسطينية تتراجع عن الاتفاق المبرم بخصوص منحة موظفي غزة

العمادي: السلطة الفلسطينية تتراجع عن الاتفاق المبرم بخصوص منحة موظفي غزة
رام الله - دنيا الوطن
أكد السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، تراجع السلطة الفلسطينية عن الاتفاق المبرم مؤخرا بينها وبين اللجنة القطرية بخصوص صرف المنحة المخصصة لموظفي غزة.

وأشار العمادي إلى أن السلطة الفلسطينية قد أبلغته قرار تراجعها عن صرف منحة موظفي غزة عبر البنوك التابعة لسلطة النقد بغزة، رغم التفاهمات الأخيرة وقيام دولة قطر بتحويل الأموال للسلطة تمهيدا للبدء بعملية الصرف خلال الأيام المقبلة، بحسب ما جاء على موقع اللجنة القطرية الالكتروني.

وأوضح العمادي أن مبررات السلطة للتراجع عن الاتفاق تمثلت في المخاوف من الملاحقات القانونية وتوجيه الاتهامات للبنوك بـ"دعم الإرهاب"، على حد تعبيره. 

وأكد السفير القطري، أن اللجنة القطرية تعمل حاليا على حل الإشكالية وإيجاد طريقة بديلة لصرف منحة موظفي غزة.

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