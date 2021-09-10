شؤون فلسطينية

أول فصيل فلسطيني يعقب على عملية الطعن بالقدس

أول فصيل فلسطيني يعقب على عملية الطعن بالقدس
رام الله - دنيا الوطن
باركت حركة الأحرار، عملية الطعن التي وقعت، مساء اليوم الجمعة، في البلدة القديمة بالقدس، مؤكدة أنها الرد الفعال والأقوى على عدوان الاحتلال ضد الأسرى والمسرى.

وقالت الحركة في تصريح وصل "دنيا الوطن": "هذه العملية يجب أن تشكل دافعاً قوياً لأبناء شعبنا لاستمرار ثورتهم نصرة لأسرانا ورفضاً لإجرام الاحتلال ضد شعبنا والمقدسات".

وأضافت: "شعبنا في الضفة والقدس عنوان البطولة والإقدام وإرادتهم أقوى من جبروت وبطش الاحتلال وفي جعبتهم الكثير، لذلك ندعو للمزيد من هذه العمليات البطولية للجم عدوان الاحتلال بشتى ومختلف الوسائل والأدوات فشعبنا لن يعجز الخيارات".

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