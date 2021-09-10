الإمارات ترفع الحظر عن الدخول من بعض الدول لمن تلقى اللقاح

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الإمارات أنه بإمكان المقيمين الذين تلقوا التطعيم الكامل بأحد اللقاحات التي أقرتها منظمة الصحة العالمية العودة للبلاد اعتبارا من 12 سبتمبر من دول سبق تعليق القدوم منها.ومن المقرر أن تفتتح دبي معرض إكسبو 2020 العالمي في الأول من أكتوبر بعد تأجيله عاما بسبب الجائحة، ويعتمد مركز الأعمال والسياحة بالمنطقة على المعرض لإعطاء دفعة لاقتصاده، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).جدير بالذكر أن البلدان التي يمكن للمقيمين السفر منها إلى الإمارات اعتبارا من 12 سبتمبر هي: الهند وباكستان وبنغلادش ونيبال وسريلانكا وفيتنام وناميبيا وزامبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا وسيراليون وليبيريا وجنوب إفريقيا ونيجيريا وأفغانستان.