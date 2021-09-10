قوات القمع تقتحم قسم الأسرى في "عسقلان" وتجري عمليات تفتيش همجية

رام الله - دنيا الوطناقتحمت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، قسم الأسرى في سجن "عسقلان" وأجربت عمليات تفتيش همجية في غرفتين فيه.وقال نادي الأسير، إن إدارة سجون الاحتلال فرضت إجراءات "عقابية" مضاعفة بحق الأسرى، علما أن غالبيتهم من المرضى، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأضاف أن الأسير مراد أبو الرب أعلن إضرابه عن الطعام منذ أيام، بعد نقله إلى العزل الانفرادي في "عسقلان"، بعد مواجهة بينه وبين أحد السّجانين، ردا على إجراءات إدارة السجن.وما زالت حالة من التوتر تسيطر على كافة أقسام الأسرى في مختلف سجون الاحتلال، لا سيما بعد محاولة الإدارة منعهم من أداء صلاة اليوم الجمعة.