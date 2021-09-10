دولي

قرار إسرائيلي بحظر الإجازات للجنود بالضفة.. لهذا السبب

قرار إسرائيلي بحظر الإجازات للجنود بالضفة.. لهذا السبب
رام الله - دنيا الوطن
كشفت قناة (كان) الإسرائيلية، أمس الخميس، عن قرار الجيش الإسرائيلي حظر الإجازات على جميع جنوده، استعدادًا للتصعيد القادم المحتمل.

وأوضحت القناة، أنّ الجيش منع جميع جنوده، من أخذ أيّ إجازة، بحجة أنّ جزءا من الأسرى الفارين وصل إلى مناطق شمال الضفة وفق تقديراته.

وقالت: "الأسرى لا شك أنّهم تلقوا مساعدة من السكان العرب داخل إسرائيل في الوقت الذي تُكثف فيه القوات الإسرائيلية من عملياتها في الشمال خاصةً مدينة العفولة وتفتش السيارات"، على حد زعم القناة.

وذكرت القناة، أنّه يوجد احتمالات بتوزع الأسرى الستة على ثلاث خلايا، وتوجه جزء منهم إلى الجليل وجزء إلى الضفة الغربية وجزء إلى الأردن" بحسب ادعائها.

وأشارت إلى أنّ القيادة العسكرية الجنوبية والوسطى في إسرائيل تحتمل اندلاع تصعيد موسع في حال عدم القبض على الأسرى، مُشدّدةً على أنّ الجيش يستعد لمواجهات دامية في الضفة الغربية يوم غد على خلفية يوم الغضب الذي دعت له حركة حماس تحت عنوان "انتفاضة الأسرى".

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