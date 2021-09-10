وقفة في طولكرم دعما للأسرى وتنديدا بإجراءات الاحتلال القمعية بحقهم

رام الله - دنيا الوطننظمت فصائل العمل الوطني في طولكرم، ظهر اليوم الجمعة، وقفة وسط ميدان جمال عبد الناصر في طولكرم، دعما وإسنادا للحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.ورفع المشاركون في الوقفة العلم الفلسطيني، مؤكدين ضرورة الدفاع عن الأسرى وحقوقهم، والضغط على الاحتلال من قبل المؤسسات الإنسانية والحقوقية والمجتمع الدولي، لإنقاذ حياتهم والإفراج عنهم، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وحيا المشاركون الأسرى الأبطال الذين انتزعوا حريتهم، وجسدوا بذلك أعظم عملية تحرير من سجون الاحتلال.وكانت فصائل العمل الوطني دعت إلى استمرار الفعاليات الشعبية والميدانية خلال الاسبوع المقبل، وتكون ذروتها يوم الثلاثاء، وإلى وقفة إسنادية مع الاسرى أمام الصليب الاحمر في المدينة.