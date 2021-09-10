مسيرة في باحات "الأقصى" دعما للأسرى في سجون الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنشهدت باحات المسجد الأقصى المبارك تظاهرة حاشدة بعد صلاة الجمعة دعماً للأسرى في سجون الاحتلال.وردد المواطنون التكبيرات والهتافات الداعمة للمقاومة والمتضامنة مع الأسرى في سجون الاحتلال الذين يواجهون هجمة مسعورة من إدارة سجون الاحتلال.وهتف الشبان رافضين للتنسيق الأمني والمساومة مع الاحتلال، ومؤكدين على طريق المقاومة والكفاح ومواجهة الاحتلال.وعقب المسيرة اقتحم العشرات من جنود الاحتلال باحات المسجد الأقصى وتجولوا في الساحات، وانتشروا في عدة مناطق بشكل مكثف.وتمركز جنود الاحتلال على سطح قبة الصخرة، ومحيط مصلى باب الرحمة، وحاولوا منع تنظيم المسيرة المساندة للأسرى، ودفعوا بتعزيزات عسكرية إضافية.كما اعتقلت قوات الاحتلال أحد الفتية من باحات المسجد الأقصى، فيما هتف الشبان والفتية بـ"زكريا" في وجه جنود الاحتلال، استهزاء بهم، فيما ألقى فتية وشبان عبوات زجاجية على جنود الاحتلال.وتأتي هذه المسيرة بالتزامن مع فعاليات أخرى في عدد من محافظات الضفة بدعوة من القوى الوطنية والإسلامية، وفعاليات المقاومة الشعبية السلمية، نصرة للأسرى ورفضا لاستمرار التنكيل بهم.وعرقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات فجر اليوم الجمعة، المواطنين ومنعت دخول جزء كبير من المصلين إلى القدس، وشددت الخناق على مداخل المدينة.وأفادت مصادر مقدسية أن قوات الاحتلال منعت العديد من المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى؛ لأداء صلاة الجمعة من خارج القدس، إلا القليل خاصة من الضفة الغربية.وتشهد سجون الاحتلال عمليات قمع وتوتر على مدار الساعة، بسبب الإجراءات العقابية بحق الأسرى عقب، تمكن ستة أسرى من انتزاع حريتهم من سجن جلبوع الاثنين الماضي.