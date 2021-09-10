شؤون فلسطينية

إصابتان بالرصاص وثالث بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال بنابلس وقلقيلية

إصابتان بالرصاص وثالث بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال بنابلس وقلقيلية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب اليوم الجمعة، صحفي بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، على جبل صبيح في بيتا جنوب نابلس.

وأفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، بأن الصحفي علاء بدارنة، أصيب برصاص الاحتلال المعدني في منطقة الصدر، وجرى تقديم العلاج له ميدانيا.

وأضاف أن شابا أصيب برضوض، عقب سقوطه خلال مواجهات في ذات المنطقة.

إلى ذلك، أصيب شاب فلسطيني بالرصاص المطاطي، واخر بالاختناق خلال مواجهات اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة عزون بقلقيلية.

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