عون وميقاتي يوقعان مرسوم تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

رام الله - دنيا الوطنوقع الرئيس اللبناني ميشال عون مع رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري، وفق بيان الرئاسة اللبنانية.والتقى عون وميقاتي وبري في قصر بعبدا، وفق ما أوردت الرئاسة اللبنانية عبر موقع (تويتر) في خطوة هدفها إعلان ولادة حكومة طال انتظارها.وفي وقت سابق الجمعة، أورد موقع "لبنان 24" الإلكتروني التابع لميقاتي أن الأخير "أجرى اتصالاً برئيس الجمهورية ميشال عون وطلب منه موعداً لزيارته وتقديم تشكيلته الحكومية بصيغتها النهائية".ونقل الموقع عن ميقاتي "تأكيده" أن "الحكومة ستعلن بعد ظهر اليوم الجمعة.وتضم تشكيلة الأسماء الحكومية التي سيقدمها ميقاتي 24 وزيرا، ووفق الموقع فقد جرى التوافق على وزير الاقتصاد ليكون من الطائفة السنية وليكون من حصة ميقاتي، على أن تسند حقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية إلى فريق الرئيس عون، استنادا إلى معلومات غير رسمية.