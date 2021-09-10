الاحتلال يحول سجن ريمون لثكنة عسكرية والأسرى يجددون حرق الغرف

رام الله - دنيا الوطنحولت إدارة سجون الاحتلال اليوم الجمعة سجن "ريمون" لثكنة عسكرية وفرضت حصاراً شاملاً على كافة الأقسام، وسط انتشار المئات من جنود وحدات القمع.ورداً على هذه الهجمة التي تستهدفهم منذ أيام أحرق الأسرى غرفة في قسم 7 بسجن "ريمون".وأفادت هيئة الأسرى والمحررين، باندلاع حريق في قسم 7 في سجن ريمون، مشيرةً إلى أن الأوضاع تتجه نحو التصعيد في ظل وجود حشودات لوحدات القمع الإسرائيلية بالمئات.وتسود منذ يوم الأربعاء حالة من التوتر الشديد في سجون الاحتلال جراء استمرار اعتداء إدارات المعتقلات على الأسرى.وكانت قوات القمع ووحدات خاصة من جيش الاحتلال مدججة بالسلاح، شنت عمليات اقتحام وقمع واسعة في عدة سجون، كان أبرزها في سجني "النقب، وريمون، وعوفر وجلبوع".ولليوم الرابع على التوالي يفرض الاحتلال إجراءات عقابية بحق الأسرى، بينها اقتحام السجون والتنكيل وضرب المعتقلين، ونقلهم لسجون أخرى.ويأتي ذلك عقب انتزاع 6 أسرى لحريتهم، الاثنين الماضي، من سجن جلبوع، عبر نفقٍ حفروه يمتد إلى خارج السجن.