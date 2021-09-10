الجهاد: اتساع المشاركة في فعاليات جمعة الحرية سيشكل دعماً قوياً للأسرى

رام الله - دنيا الوطنقال الناطق الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة طارق سلمي، اليوم الجمعة، إن اتساع المشاركة الشعبية في فعاليات جمعة الحرية، سيشكل دعماً قوياً للأسرى داخل سجون الاحتلال، وسيجلعهم أقرب لتحقيق النصر في هذه المعركة.وأكد سلمي في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" على وقوفهم خلف الأسرى، ودعم جميع الخطوات النضالية التي قرروا الشروع فيها خلال الأيام المقبلة، بما في ذلك الاضراب عن الطعام.وشدد على أن جمعة الحرية هي رسالة ثبات وتأكيد على وحدة الموقف الوطني المساند للأسرى الأبطال.