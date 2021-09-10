شؤون فلسطينية

المرور بغزة تصدر تنويها للمواطنين بشأن إغلاق شوارع وطرق رئيسية

المرور بغزة تصدر تنويها للمواطنين بشأن إغلاق شوارع وطرق رئيسية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت شرطة المرور والنجدة اليوم الجمعة، تنويها مهما للمواطنين والسائقين في قطاع غزة، حول إغلاق بعض الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية في القطاع.

وفيما يلي تنويه شرطة المرور:

الأعمال والاغلاق الكلي ليوم الجمعة 10/09/2021:

استكمال أعمال إزالة ركام عمارة العدنان شارع الصناعة جوار برج السوسي وإغلاق كلي للسايد الشرقي، الإطار الزمني من يوم الثلاثاء لمدة اسبوع.

استمرار أعمال تمديد خطوط مياه " وإغلاق جزئي وكلي في بيت حانون شارع دمرة والسكة والمنطقة الصناعية والانتهاء يوم السبت 09/10/2021 م.

استمرارية أعمال حفريات عبارة عن بنية تحتية ترميم شارع قصر العدل بالكامل حتى الانتهاء.

أعمال بنية تحتية في شارع الهلال القديم من أول الشارع حتى أخره "شارع فرعي" وإغلاق كلي بدون التأثير على حركة السير.

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