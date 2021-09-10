قيادي بحماس: لن نترك الأسرى وحدهم وسندافع عنهم مهما كلفنا ذلك من ثمن

رام الله - دنيا الوطندعا إسماعيل رضوان، القيادي في حركة "حماس" إلى أكبر حملة دعم واسناد لأسرانا البواسل، مشددا على استمرار المسيرات والفعاليات الشعبية والمواجهات مع قطعان المستوطنين وجنود الاحتلال في نقاط التماس وتوفير الدعم والحماية لأبطال نفق الحرية.ووجه رضوان، في تصريح له الجمعة، ️تحية لجماهير شعبنا الفلسطيني الذين يشاركون اليوم في مسيرات الغضب في (جمعة الحرية) في غزة والضفة ونقاط التماس نصرة للأسرى الأبطال الذين يتعرضون للتنكيل والقمع في سجون الاحتلال.كما وجه تحية لأسرانا الأبطال خلف قضبان الاحتلال الذين يواجهون الاحتلال بصدورهم العارية وأمعائهم الخاوية والذين رفضوا الإجراءات القمعية الاجرامية بحقهم من إدارة السجون (الصهيونية) في محاولة للتغطية على فشلهم الاستخباراتي والأمني في عملية نفق الحرية.وحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة أسرانا البواسل، وحذره من ارتكاب أي حماقة بحق أسرانا الأبطال لأن الأسرى خط أحمر دونهم أرواحنا ودماؤنا.وقال: في جمعة الحرية نؤكد أن قضية الأسرى تقف على سلم أولوياتنا ولن يهدأ لنا بال حتى ينالوا حريتهم.ودعا جماهير شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية إلى إسناد قضية الأسرى وملاحقة قادة الاحتلال لارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق أسرانا البواسل الذين يتعرضون للتنكيل خلف قضبان الاحتلال.وختم رضوان بالقول: "نتابع تطورات أحداث السجون ونقول لأسرانا البواسل لن نترككم وحدكم وسندافع عنكم مهما كلفنا من ثمن والاحتلال يتحمل كامل المسؤولية عن تداعيات اعتداءاته الاجرامية بحق أسرانا".