شؤون فلسطينية

4 وفيات و1371 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

4 وفيات و1371 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة بغزة، صباح اليوم الجمعة، تسجيل 4 حالات وفاة و1371 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد إجراء 4718 فحصا مخبريا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وسجلت الصحة في حول الحالة الوبائية في قطاع غزة تعافي 777 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

 وأوضحت أن إجمالي تراكمي للمصابين 144179 إصابة، فيما إجمالي الحالات النشطة 19670 حالة، بالإضافة إلى إجمالي المتعافين 123309 حالة. 

وبينت أن إجمالي الوفيات 1200 حالة وفاة، فيما إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 348 حالة، بالإضافة إلى إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 209 حالة.

وبشأن التطعيمات، فإن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 579570 جرعة، فيما إجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 348349 شخصا. 

أخبار ذات صلة

الخارجية الفلسطينية: تصريحات ومواقف &#34;نفتالي بينيت&#34; بشأن الاستيطان استفزازية

الخارجية الفلسطينية: تصريحات ومواقف "نفتالي بينيت" بشأن الاستيطان استفزازية

قيادي بحماس: لن نترك الأسرى وحدهم وسندافع عنهم مهما كلفنا ذلك من ثمن

قيادي بحماس: لن نترك الأسرى وحدهم وسندافع عنهم مهما كلفنا ذلك من ثمن

وزراء الخارجية العرب يعتمدون كافة مشاريع القرارات التي قدمتها فلسطين بالإجماع

وزراء الخارجية العرب يعتمدون كافة مشاريع القرارات التي قدمتها فلسطين بالإجماع

مستوطنون يقتحمون خربة عايش وبرك سليمان في بيت لحم

مستوطنون يقتحمون خربة عايش وبرك سليمان في بيت لحم

الاحتلال يعتقل شابًا من اللبن الشرقية جنوب نابلس

الاحتلال يعتقل شابًا من اللبن الشرقية جنوب نابلس

الخارجية تؤكد حل مشكلة طالب عالق في مطار اسطنبول

الخارجية تؤكد حل مشكلة طالب عالق في مطار اسطنبول

الاحتلال يعزز قواته في القدس ومحيط الأقصى

الاحتلال يعزز قواته في القدس ومحيط الأقصى

إصابة شاب بمواجهات مع الاحتلال على حاجز الجلمة

إصابة شاب بمواجهات مع الاحتلال على حاجز الجلمة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مستوطنون يقتحمون خربة عايش وبرك سليمان في بيت لحم

مستوطنون يقتحمون خربة عايش وبرك سليمان في بيت لحم

الاحتلال يعتقل شابًا من اللبن الشرقية جنوب نابلس

الاحتلال يعتقل شابًا من اللبن الشرقية جنوب نابلس

الخارجية تؤكد حل مشكلة طالب عالق في مطار اسطنبول

الخارجية تؤكد حل مشكلة طالب عالق في مطار اسطنبول

إصابة شاب بمواجهات مع الاحتلال على حاجز الجلمة

إصابة شاب بمواجهات مع الاحتلال على حاجز الجلمة

الاحتلال يداهم منازل وبركسات في بيت لحم

الاحتلال يداهم منازل وبركسات في بيت لحم

طالع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

طالع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

الاحتلال يعتقل طفلًا من مخيم العروب

الاحتلال يعتقل طفلًا من مخيم العروب

الطقس: أجواء غائمة جزئيا والحرارة أقل من معدلها السنوي

الطقس: أجواء غائمة جزئيا والحرارة أقل من معدلها السنوي

منوعات

شاهد: نيللي كريم تثير ضجة برقصها مع زوجها

شاهد: نيللي كريم تثير ضجة برقصها مع زوجها

شاهد: ملكة جمال لبنان مع طفلتيها التوأم

شاهد: ملكة جمال لبنان مع طفلتيها التوأم

سمية الخشاب توجه رسالة لكريستيانو رونالدو.. ما فحواها؟

سمية الخشاب توجه رسالة لكريستيانو رونالدو.. ما فحواها؟

&#34;انتو مسافرين وراجعين&#34; .. إيمي سمير غانم في رسالة مؤثرة لوالديها

"انتو مسافرين وراجعين" .. إيمي سمير غانم في رسالة مؤثرة لوالديها

شاهد: ياسمين صبري تفاجئ جمهورها بهذا القرار

شاهد: ياسمين صبري تفاجئ جمهورها بهذا القرار

(120) مليون مشاهدة خلال يوم واحد.. ما سر الفيديو المثير لكايلي جينير؟

(120) مليون مشاهدة خلال يوم واحد.. ما سر الفيديو المثير لكايلي جينير؟

شاهد: نانسي عجرم ووالدتها بهذه الإطلالة

شاهد: نانسي عجرم ووالدتها بهذه الإطلالة

كارول سماحة بدون مكياج وتؤجل طرح ألبومها الجديد.. لهذا السبب

كارول سماحة بدون مكياج وتؤجل طرح ألبومها الجديد.. لهذا السبب

شاهد: منة عرفة وزوجها في ليلة رومانسية

شاهد: منة عرفة وزوجها في ليلة رومانسية

ماذا قال الإعلامي علي جابر في مهاجمته لفناني لبنان؟

ماذا قال الإعلامي علي جابر في مهاجمته لفناني لبنان؟

عربي

إصابة 22 شخصًا وتدمير مئات المنازل جراء السيول في السودان

إصابة 22 شخصًا وتدمير مئات المنازل جراء السيول في السودان

الجيش اليمني: سقوط 14 قتيلا وجريحا من الحوثيين شمالي تعز

الجيش اليمني: سقوط 14 قتيلا وجريحا من الحوثيين شمالي تعز

مصر تعلن دعمها للرئيس التونسي

مصر تعلن دعمها للرئيس التونسي

السودان: تحذيرات من ارتفاع مناسيب فيضان النيل

السودان: تحذيرات من ارتفاع مناسيب فيضان النيل