4 وفيات و1371 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة بغزة، صباح اليوم الجمعة، تسجيل 4 حالات وفاة و1371 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد إجراء 4718 فحصا مخبريا خلال الـ24 ساعة الماضية.وسجلت الصحة في حول الحالة الوبائية في قطاع غزة تعافي 777 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.وأوضحت أن إجمالي تراكمي للمصابين 144179 إصابة، فيما إجمالي الحالات النشطة 19670 حالة، بالإضافة إلى إجمالي المتعافين 123309 حالة.وبينت أن إجمالي الوفيات 1200 حالة وفاة، فيما إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 348 حالة، بالإضافة إلى إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 209 حالة.وبشأن التطعيمات، فإن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 579570 جرعة، فيما إجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 348349 شخصا.