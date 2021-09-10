الخارجية تؤكد حل مشكلة طالب عالق في مطار اسطنبول

رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الخارجية والمغتربين، أن سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية استطاعت حل مشكلة الطالب معتز وليد عبد الفتاح خالد الذي كان عالقا في مطار اسطنبول وهو في طريقه للالتحاق بدراسته في المغرب.وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الجمعة، أن السفارة أرسلت رسالة عاجلة لوزارة الخارجية التركية منذ ايام، واستمرت في الاتصالات مع الجانب التركي لحل مشكلته، حيث تم إجراء فحص "كورونا" له استثنائيا في منطقة الترانزيت في المطار، وسيكمل رحلته الى المغرب، مثمنة دور نظيرتها التركية والسلطات التركية المختصة، وسفارة فلسطين على حل المشكلة.بدوره، دعا السفير أحمد الديك جميع المواطنين والطلبة لضرورة معرفة البروتوكولات الصحية المعتمدة لدى الدول المراد السفر إليها، حتى يتم تلافي مثل هذه المشكلة.