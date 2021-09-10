بكين: شي وبايدن أجريا محادثات صريحة ومعمّقة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت بكين اليوم الجمعة أنّ الرئيسين الصيني شي جينبينج والأمريكي جو بايدن أجريا خلال أول مكالمة هاتفية بينهما منذ سبعة أشهر محادثات صريحة ومعمّقة.ووفق (روسيا اليوم) فقد قالت الحكومة في بيان مقتضب أذاعته شبكة التلفزيون الحكومية (سي سي تي في) إنّ رئيسي أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم "أجريا محادثات استراتيجية صريحة ومعمّقة وواسعة النطاق حول العلاقات الصينية-الأمريكية والقضايا ذات الاهتمام المشترك".وأوضحت بكين أنّ الرئيس الصيني شي جينبينج أبلغ نظيره الأمريكي أنّ سياسة الولايات المتّحدة تجاه الصين تسبّبت بـ”صعوبات خطيرة"، مشدّداً على أنّ إعادة العلاقات بين البلدين إلى مسارها الصحيح أمر بالغ الأهمية "لمصير العالم".وقال شي لبايدن إنّ "مستقبل العالم ومصيره يعتمدان على قدرة الصين والولايات المتحدة على إدارة علاقاتهما بشكل صحيح".