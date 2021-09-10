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إصابة 22 شخصًا وتدمير مئات المنازل جراء السيول في السودان

إصابة 22 شخصًا وتدمير مئات المنازل جراء السيول في السودان
رام الله - دنيا الوطن
أصيب 22 شخصا ودمرت مئات المنازل في ولاية جنوب كردفان، جراء السيول والأمطار، جنوبي السودان.

واجتاحت السيول والأمطار، أمس الخميس، قرى في ولاية جنوب كردفان والتي تقع في ملتقى منحدرات، وأسفرت عن انهيار نحو 70 منزلا بصورة كلية، وحوالي من 230 منزلا بصورة جزئية، وإصابة أكثر من 22 شخصا بإصابات متفاوتة.

ونتيجة لارتفاع منسوب نهر الرهد بسبب الأمطار، غمرت المياه أجزاء من جسر يربط بين ولايتي القضارف والجزيرة.

وكانت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في السودان قد أطلقت تحذيرا من هطول الأمطار الغزيرة المصحوبة بالعواصف الرعدية والرياح القوية والسيول الجارفة بولايات كسلا والنيل الأبيض وشمال كردفان وجنوب كردفان.

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