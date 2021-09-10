إصابة شاب بمواجهات مع الاحتلال على حاجز الجلمة

رام الله - دنيا الوطنأصيب شاب من مخيم جنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، الليلة الماضية، خلال مواجهات مع الاحتلال على حاجز الجلمة العسكري شمال جنين، فيما شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات طالت ذوي الأسرى محرري جلبوع الستة.واندلعت مواجهات مع الاحتلال اندلعت قرب حاجز الجلمة العسكري شمال جنين، ما أدى لإصابة شاب من مخيم جنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الساق، تم نقله إلى المستشفى.وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال قرية بير الباشا جنوب جنين، واعتقلت المواطن يوسف غوادرة شقيق المحرر من سجن جلبوع يعقوب غوادرة، كما اعتقلت الأسير المحرر لـ 12 عاما بالأسر رأفت غوادرة.