آلاف المواطنين يؤدون صلاة الفجر في المسجد الإبراهيمي

رام الله - دنيا الوطنأدى آلاف المواطنين صلاة فجر اليوم الجمعة في أروقة المسجد الإبراهيمي في رسالة تحد لقرارات الاحتلال الاستيطانية.وأفادت مجموعة حماة المسجد الإبراهيمي بأن آلاف المواطنين صلوا فجر اليوم في أروقة المسجد.وأضافت المجموعة: "هنا شهامة أهل الخليل، سنبقى رغم أنف الاحتلال و سنواصل مسيرتنا حتى تفشل جميع مخططات الاحتلال".ولفتت إلى أنه تم تسيير حافلات من كل محافظة الخليل للحضور وإحياء صلاة فجر الجمعة اليوم.ويذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت الأيام الماضية جميع أروقة وساحات المسجد الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل في وجه المصلين؛ بحجة تأمين احتفال المستوطنين بـ"عيد رأس السنه العبرية".وشرعت سلطات الاحتلال الشهر الماضي، بتنفيذ مشروع تهويدي على مساحة 300 متر مربع من ساحات المسجد الإبراهيمي ومرافقه، يشمل تركيب مصعد كهربائي، لتسهيل اقتحامات المستوطنين، حيث تم تخصيص 2 مليون شيقل لتمويله.ويهدد المشروع الاستيطاني بوضع يد الاحتلال على مرافق تاريخية قرب المسجد الإبراهيمي وسحب صلاحية البناء والتخطيط من بلدية الخليل.وكانت محكمة الاحتلال قد رفضت في نيسان/أبريل الماضي، طلبًا فلسطينيًا بتجميد بناء مصعد كهربائي للمستوطنين في المسجد الإبراهيمي.ويسعى الاحتلال لإفراغ المسجد الإبراهيمي من المصليين، من خلال الإجراءات القمعية والتعسفية بحق المصلين، وإغلاق البوابات الالكترونية ومنع إقامة الأذان فيه وعرقلة حركة المواطنين على الحواجز العسكرية واحتجازهم.وشهد المسجد وساحاته وقفات ومسيرات رافضة لمخططات الاحتلال ومستوطنيه بحق المسجد الإبراهيمي، ورافضين لسياسة الاحتلال في تغيير الوقائع على الأرض في محاولة تزوير التاريخ وطمسه.وأكد أهالي الخليل على إسلامية المسجد الإبراهيمي وعروبته في ظل الاعتداءات الاسرائيلية عليه ومحاولة تغيير معالمه الحرم الأثرية والدينية الإسلامية وذلك بإقامة مسار الكتروني ومصعد كهربائي لخدمة المستوطنين.وسبق أن انطلقت دعوات في مدينة الخليل للحشد وأداء صلاة الفجر والجمعة في المسجد الإبراهيمي، والرباط فيه للتصدي لمخططات الاحتلال ومشاريعه التهويدية فيه.