شؤون فلسطينية

جنين: الاحتلال يعتقل 5 من ذوي أسرى جلبوع

جنين: الاحتلال يعتقل 5 من ذوي أسرى جلبوع
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، خمسة من ذووي الأسرى الذين انتزعوا حريتهم من سجن "جلبوع"، بعد مداهمة منازلهم في بلدتي عرابة وبئر الباشا جنوب جنين.

ووفق وكالة (وفا) فقد ذكر ذوو المعتقلين ومنتصر سمور مدير نادي الأسير في جنين، أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة عرابة التي شهدت مواجهات عنيفة، وداهم الجنود المنازل وفتشوها وعاثوا خرابا وفسادا بمحتوياتها واعتقلوا أشقاء الأسير المحرر محمود عبد الله عارضة، وهم: شقيقته باسمة عبد الله عارضة وشقيقه رائد عبد الله عارضة، وشقيقه محمد عبد الله عارضة.

وأضافت، أن قوّات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر رأفت غوادرة الذي قضى 12 عامًا في سجون الاحتلال، وهو ابن خال الأسير المحرر يعقوب قادري، كما اعتقلت شقيقه يوسف قادري، من بلدة بئر الباشا.

إلى ذلك نصبت قوات الاحتلال فرقة مشاة بين كروم الزيتون في محيط بلدة يعبد غرب جنين، وشرع الجنود بتوقيف المواطنين وإستجوابهم والتدقيق في هوياتهم.

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