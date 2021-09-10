دولي

إعلام الاحتلال: بايدن يحسم موقفه من إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس

إعلام الاحتلال: بايدن يحسم موقفه من إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينت بأنه لا ينوي التنازل عن إعادة فتح القنصلية الامريكية في مدينة القدس.

ووفق موقع (واللا) فإن بايدن أبلغ بينت بهذا القرار في اللقاء الذي جمعهما يوم 27 آب/ أغسطس الماضي بالبيت الأبيض، مبينا أن الرئيس الأمريكي لم يحدد موعدا معينا لإعادة فتح القنصلية الامريكية بالقدس.

ونقل الموقع عن شخصيات إسرائيلية وأمريكية رفيعة المستوى حضرت اللقاء بالبيت الأبيض (لم يسمها)، قولها إن "بينيت عارض في البداية طلب الرئيس الأمريكي بفتح القنصلية، لكنه أذعن أمام إصرار الأخير".

وأضاف أن رئيس حكومة الاحتلال تعهد أمام بايدن بأن يتم تشكيل طاقمين أمريكي وإسرائيلي لمناقشة المسألة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن وزراء كبار في حكومة الاحتلال يرون أن قضية القنصلية "من شأنها أن تؤدي إلى زعزعة استقرار الائتلاف".

وتابع: "الوزراء اليمنيين في حكومة نفتالي بينت يعتقدون أن فتح القنصلية من جديد سيلحق الضرر بـ (سيادة إسرائيل)، وسيستغلها رئيس المعارضة نتنياهو في إسقاط الحكومة الحالية (تشكلت في  حزيران/ يونيو الماضي)".

وأغلقت إدارة ترامب القنصلية العامة بالقدس، بعد نقل سفارتها إلى المدينة من "تل أبيب" عام 2018، واعترافها بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل".

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