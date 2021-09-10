شؤون فلسطينية

جيش الاحتلال يلغي إجازات جنوده ويتحدث عن أسابيع عديدة بحثًا عن الأسرى الستة

جيش الاحتلال يلغي إجازات جنوده ويتحدث عن أسابيع عديدة بحثًا عن الأسرى الستة
رام الله - دنيا الوطن
رفع جيش الاحتلال، حالة الاستنفار إلى ثاني أعلى درجة تأهب في ظلّ استمرار عمليات البحث عن المحررين الستّة، الذين تمكّنوا من الفرار من سجن جلبوع يوم الإثنين الماضي، بينما أعلن الجيش عن إلغائه عطل جنوده خشية من تدهور الأوضاع عسكريًا.

ووفق آخر تقديرات الجهات الاستخباراتية في أجهزة أمن الاحتلال، فإن عددًا من الأسرى نجحوا في الدخول إلى الضفة الغربية بحسب (هآرتس) وأنّ الدخول إلى قلب مدن الضفة لاعتقال الأسرى سيؤدّي إلى معركة مع مسلّحين كثر سيحاولون حمايتهم.

ووفق الصحيفة، فالتقديرات هي أن عملية البحث عن الأسرى ستكون طويلة وربّما تصل إلى أسابيع عديدة، بسبب تفرّقهم إلى مجموعات صغيرة.

وبسبب التقديرات الجديدة، سيتصدّر جيش الاحتلال عمليات البحث عن الأسرى، بخلاف بداية الأحداث التي قادت فيها "الشرطة" وجهاز "الشاباك" العمليات.

ووفق (هآرتس)، فالتقديرات هي أن عملية البحث عن الأسرى ستكون طويلة وربّما تصل إلى أسابيع عديدة، بسبب تفرّقهم إلى مجموعات صغيرة.

وبسبب التقديرات الجديدة، سيتصدّر جيش الاحتلال عمليات البحث عن الأسرى، بخلاف بداية الأحداث التي قادت فيها "الشرطة" وجهاز "الشاباك" العمليات.

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