شؤون فلسطينية

وزير الزراعة يفتتح موسم الفستق الحلبي في محطة العروب الزراعية

وزير الزراعة يفتتح موسم الفستق الحلبي في محطة العروب الزراعية
رام الله - دنيا الوطن
افتتح وزير الزراعة رياض العطاري، اليوم الخميس، موسم الفستق الحلبي في محطة العروب الزراعية بالخليل، وذلك بحضور وزيرة السياحة والآثار رولا معايعة، ومديرة مكتب الرئيس في بيت لحم رنا ملحم، مساعد المحافظ في شمال الخليل جميل رشدي، أمين سر اقليم فتح شمال الخليل هاني جعارة، ومدراء مديريات الزراعة في محافظتي الخليل وبيت لحم، وممثلين عن المؤسسات العاملة في القطاع الزراعي.

وأكد وزير الزراعة في كلمة له، أن الأبحاث الزراعية تحتل أهمية كبيرة في خطة وزارة الزراعة الإستراتيجية، مشيرًا الى وجود عدد من مراكز الابحاث الزراعية في المحافظات معتبرا محطة العروب الزراعية واحدة من المراكز الزراعية العريقة التي تهتم وزارة الزراعة بتطويرها وازدهارها.

وشدد العطاري على اهمية زراعة الفستق الحلبي حيث سيتم تنفيذ عدة مشاهدات لزراعته في مختلف المحافظات من خلال مشروع تخضير فلسطين، فيوجد حاليا 50 دونم مزروعة بالفستق الحلبي في محافظات الضفة وهي تجربة جديدة نجحت فيها وزارة الزراعة، ولذلك تستحق تسليط الضوء عليها.

وأشار العطاري الى أن زراعة الفستق الحلبي لم تكن موجودة في فلسطين بل كانت موجودة كأصل وراثي بمفهوم البطم، ولكن منذ عام 2005 بدأت هذه التجربة مع المشروع الزراعي الدنماركي حيث حاولت اسرائيل منع هذا النوع من الزراعة، وقامت باستهداف محطة العروب الزراعية وهدمت بئر المياه، وشقت طريق التفافي استيطاني من اراضيها، ولذلك أخذت الحكومة قرارًا بإعادة انشاء هذا البئر .

وأضاف العطاري،"نحن في وزارة الزراعة مصممون على دعم القطاع الزراعي والسنة القادمة سنزرع 200 دونم بالفستق الحلبي حيث انتجت مشاتل الوزارة 15 الف شتلة"، وذلك لتوسيع الرقعة الزراعية لهذا المحصول.

أخبار ذات صلة

إصابة صحفي واعتقال فتى خلال مواجهات مع الاحتلال وسط الخليل

إصابة صحفي واعتقال فتى خلال مواجهات مع الاحتلال وسط الخليل

وزير خارجية الكويت: يجب تحصين وكالة (أونروا) وتسليط الضوء على قضية الفلسطينيين

وزير خارجية الكويت: يجب تحصين وكالة (أونروا) وتسليط الضوء على قضية الفلسطينيين

وزارة الأشغال والهيئة العربية الدولية توقعان اتفاقية للإعمار في فلسطين

وزارة الأشغال والهيئة العربية الدولية توقعان اتفاقية للإعمار في فلسطين

المالكي يطلع نظيره السعودي على آخر التطورات السياسية

المالكي يطلع نظيره السعودي على آخر التطورات السياسية

الديمقراطية: بوحدة الحركة الأسيرة والمقاومة الشعبية نلحق الهزيمة بهجمة الاحتلال على أسرانا

الديمقراطية: بوحدة الحركة الأسيرة والمقاومة الشعبية نلحق الهزيمة بهجمة الاحتلال على أسرانا

أبو ردينة: الاستيطان غير شرعي وأسرانا خطر أحمر وهم أبطال الشعب الفلسطيني

أبو ردينة: الاستيطان غير شرعي وأسرانا خطر أحمر وهم أبطال الشعب الفلسطيني

المالكي: مبدأ السلام وحل الدولتين لم يعد ضمن الأجندة السياسية الإسرائيلية

المالكي: مبدأ السلام وحل الدولتين لم يعد ضمن الأجندة السياسية الإسرائيلية

القناة 13: اعتقال الاسرى الستة سيؤدي لمواجهات واسعة بالقدس والضفة وغزة وحدود لبنان

القناة 13: اعتقال الاسرى الستة سيؤدي لمواجهات واسعة بالقدس والضفة وغزة وحدود لبنان

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وزير الزراعة يفتتح موسم الفستق الحلبي في محطة العروب الزراعية

وزير الزراعة يفتتح موسم الفستق الحلبي في محطة العروب الزراعية

إصابة صحفي واعتقال فتى خلال مواجهات مع الاحتلال وسط الخليل

إصابة صحفي واعتقال فتى خلال مواجهات مع الاحتلال وسط الخليل

وزارة الأشغال والهيئة العربية الدولية توقعان اتفاقية للإعمار في فلسطين

وزارة الأشغال والهيئة العربية الدولية توقعان اتفاقية للإعمار في فلسطين

المالكي يطلع نظيره السعودي على آخر التطورات السياسية

المالكي يطلع نظيره السعودي على آخر التطورات السياسية

الديمقراطية: بوحدة الحركة الأسيرة والمقاومة الشعبية نلحق الهزيمة بهجمة الاحتلال على أسرانا

الديمقراطية: بوحدة الحركة الأسيرة والمقاومة الشعبية نلحق الهزيمة بهجمة الاحتلال على أسرانا

الحساينة: المقاومة لن تتخلى على واجبها الأخلاقي والنضالي للدفاع عن أسرانا

الحساينة: المقاومة لن تتخلى على واجبها الأخلاقي والنضالي للدفاع عن أسرانا

أبو سيف ينعى الفنان اللبناني برهان علوية

أبو سيف ينعى الفنان اللبناني برهان علوية

المجلس الوطني: نطالب بتدخل دولي وتوفير حماية عاجلة للأسرى في سجون الاحتلال

المجلس الوطني: نطالب بتدخل دولي وتوفير حماية عاجلة للأسرى في سجون الاحتلال

منوعات

شاهد: نيللي كريم تثير ضجة برقصها مع زوجها

شاهد: نيللي كريم تثير ضجة برقصها مع زوجها

شاهد: ملكة جمال لبنان مع طفلتيها التوأم

شاهد: ملكة جمال لبنان مع طفلتيها التوأم

سمية الخشاب توجه رسالة لكريستيانو رونالدو.. ما فحواها؟

سمية الخشاب توجه رسالة لكريستيانو رونالدو.. ما فحواها؟

&#34;انتو مسافرين وراجعين&#34; .. إيمي سمير غانم في رسالة مؤثرة لوالديها

"انتو مسافرين وراجعين" .. إيمي سمير غانم في رسالة مؤثرة لوالديها

شاهد: ياسمين صبري تفاجئ جمهورها بهذا القرار

شاهد: ياسمين صبري تفاجئ جمهورها بهذا القرار

(120) مليون مشاهدة خلال يوم واحد.. ما سر الفيديو المثير لكايلي جينير؟

(120) مليون مشاهدة خلال يوم واحد.. ما سر الفيديو المثير لكايلي جينير؟

شاهد: نانسي عجرم ووالدتها بهذه الإطلالة

شاهد: نانسي عجرم ووالدتها بهذه الإطلالة

كارول سماحة بدون مكياج وتؤجل طرح ألبومها الجديد.. لهذا السبب

كارول سماحة بدون مكياج وتؤجل طرح ألبومها الجديد.. لهذا السبب

شاهد: منة عرفة وزوجها في ليلة رومانسية

شاهد: منة عرفة وزوجها في ليلة رومانسية

ماذا قال الإعلامي علي جابر في مهاجمته لفناني لبنان؟

ماذا قال الإعلامي علي جابر في مهاجمته لفناني لبنان؟

عربي

الجيش اليمني: سقوط 14 قتيلا وجريحا من الحوثيين شمالي تعز

الجيش اليمني: سقوط 14 قتيلا وجريحا من الحوثيين شمالي تعز

مصر تعلن دعمها للرئيس التونسي

مصر تعلن دعمها للرئيس التونسي

السودان: تحذيرات من ارتفاع مناسيب فيضان النيل

السودان: تحذيرات من ارتفاع مناسيب فيضان النيل

طيران الإمارات تعلن موعد استئناف رحلاتها إلى السعودية

طيران الإمارات تعلن موعد استئناف رحلاتها إلى السعودية