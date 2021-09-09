وزير الزراعة يفتتح موسم الفستق الحلبي في محطة العروب الزراعية



وأكد وزير الزراعة في كلمة له، أن الأبحاث الزراعية تحتل أهمية كبيرة في خطة وزارة الزراعة الإستراتيجية، مشيرًا الى وجود عدد من مراكز الابحاث الزراعية في المحافظات معتبرا محطة العروب الزراعية واحدة من المراكز الزراعية العريقة التي تهتم وزارة الزراعة بتطويرها وازدهارها.





وشدد العطاري على اهمية زراعة الفستق الحلبي حيث سيتم تنفيذ عدة مشاهدات لزراعته في مختلف المحافظات من خلال مشروع تخضير فلسطين، فيوجد حاليا 50 دونم مزروعة بالفستق الحلبي في محافظات الضفة وهي تجربة جديدة نجحت فيها وزارة الزراعة، ولذلك تستحق تسليط الضوء عليها.





وأشار العطاري الى أن زراعة الفستق الحلبي لم تكن موجودة في فلسطين بل كانت موجودة كأصل وراثي بمفهوم البطم، ولكن منذ عام 2005 بدأت هذه التجربة مع المشروع الزراعي الدنماركي حيث حاولت اسرائيل منع هذا النوع من الزراعة، وقامت باستهداف محطة العروب الزراعية وهدمت بئر المياه، وشقت طريق التفافي استيطاني من اراضيها، ولذلك أخذت الحكومة قرارًا بإعادة انشاء هذا البئر .



وأضاف العطاري،"نحن في وزارة الزراعة مصممون على دعم القطاع الزراعي والسنة القادمة سنزرع 200 دونم بالفستق الحلبي حيث انتجت مشاتل الوزارة 15 الف شتلة"، وذلك لتوسيع الرقعة الزراعية لهذا المحصول.



رام الله - دنيا الوطنافتتح وزير الزراعة رياض العطاري، اليوم الخميس، موسم الفستق الحلبي في محطة العروب الزراعية بالخليل، وذلك بحضور وزيرة السياحة والآثار رولا معايعة، ومديرة مكتب الرئيس في بيت لحم رنا ملحم، مساعد المحافظ في شمال الخليل جميل رشدي، أمين سر اقليم فتح شمال الخليل هاني جعارة، ومدراء مديريات الزراعة في محافظتي الخليل وبيت لحم، وممثلين عن المؤسسات العاملة في القطاع الزراعي.