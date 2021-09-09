إصابة صحفي واعتقال فتى خلال مواجهات مع الاحتلال وسط الخليل

رام الله - دنيا الوطنأصيب الصحفي نضال النتشة بقنبلة صوت مباشرة في ساقه، مساء اليوم الخميس، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل، اعتقلت خلالها فتى بعد الاعتداء عليه بالضرب.وبحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية، فإن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز العسكري المقام على مدخل شارع الشهداء، واجتاز الجنود الحاجز واقتحموا وسط المدينة من زقاق العميان، وأطلقوا قنابل الصوت صوب المواطنين والمحلات التجارية في باب الزاوية مركز مدينة الخليل التجاري، ما تسبب بإصابة الصحفي نضال النتشة بقنبلة صوت في ساقه بشكل مباشر نقل على إثرها إلى مستشفى الخليل الحكومي.وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى محمد أحمد يوسف أبو داود (17 عاما) بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح، خلال المواجهات.وفي سياق آخر، نظم عشرات المواطنين وقفة إسناد للأسرى في سجون الاحتلال، على دوار ابن رشد.وطالب المشاركون في الوقفة بتوفير الحماية الدولية لجميع الأسرى، ولجم سلطات الاحتلال لوقف انتهاكاتها بحقهم، ورددوا هتافات منادية بإطلاق سراح جميع الأسرى.