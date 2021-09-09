شؤون فلسطينية

وزير خارجية الكويت: يجب تحصين وكالة (أونروا) وتسليط الضوء على قضية الفلسطينيين

وزير خارجية الكويت: يجب تحصين وكالة (أونروا) وتسليط الضوء على قضية الفلسطينيين
رام الله - دنيا الوطن
شدد وزير خارجية دولة الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، رئيس الدورة الـ156 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، على ضرورة تحصين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، كي لا يكون هناك جيل ضائع بين اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية، لأن ذلك سيكون له مخاطرة.

وأكد الصباح في المؤتمر الصحفي المشترك مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، في اختتام أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب، وجود توافق عربي لدعم مستدام للأونروا، وإبقاء الضوء مسلطا على قضية الشعب الفلسطيني وألا نعود إلى ما حدث في الشيخ جراح وغزة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

من جانبه، قال أبو الغيط إن الأونروا تعاني عجز 100 مليون دولار في ميزانيتها، وحضور أمينها العام فيليب لازاريني اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري اليوم جاء لحث الدول العربية على المساهمة في ميزانيتها، وتوفير الدعم لها وحث دول العالم في هذا الشأن، لأن الأونروا تقوم بدور كبير بالنسبة للاجئين الفلسطينيين، سواء في الدول المضيفة، أو في الأراضي الفلسطينية خاصة غزة.

وأضاف أن ميزانية الأونروا 1.2 مليار دولار، وتعاني من عجز كبير، وهي تمول طوعيا من المجتمع الدولي، والكثير من الدول العربية ذات القدرة تساهم بشكل كبير للغاية منها دولة الكويت، والسعودية والجزائر، ومصر.

وأشار أبو الغيط إلى رفض الجانب العربي للطرح الذي قدمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيت حول تحسين القدرات الاقتصادية للمجتمع الفلسطيني، والحديث عن إطار للتسوية السياسية.

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