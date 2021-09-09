وزارة الأشغال والهيئة العربية الدولية توقعان اتفاقية للإعمار في فلسطين



وقال زيارة، إن هذه الاتفاقية تهدف إلى توحيد الجهود في مجال الإعمار، بحيث تكون هناك جهة واحدة تشرف على كافة الجهود المبذولة في ذلك، مؤكدًا أن الحكومة الفلسطينية ستعمل على تذليل العقبات والصعاب أمام الهيئة للعمل في فلسطين وهو الهدف الأساسي من الاتفاقية.



وأضاف: "سنركّز عملنا في الوقت الحالي على إعادة الإعمار وتنفيذ المشاريع في قطاع غزة، لرفع الظلم والأذى عن أهلنا، وهناك تطلعات ومشاريع مستقبلية، حيث سيكون العمل في جميع أنحاء فلسطين سواء في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة".



بدوره، أكد المصري أهمية الاتفاقية لتعزيز آفاق التعاون بين الحكومة الفلسطينية ممثلةً بوزارة الأشغال العامة والإسكان، والهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين، مشيرًا إلى أنها تهدف إلى تنظيم عملية الإعمار في فلسطين عامةً، وقطاع غزة خاصةً، عبر توحيد الجهود لتقديم أفضل الإمكانيات في ذلك.



وفي سياق متصل، اختتم وزير الأشغال، اليوم، زيارته إلى العاصمة الأردنية عمان، التي استمرت 3 أيام، تخللتها لقاءات ثنائية مع المسؤولين الأردنيين، في إطار تعزيز أواصر التعاون بين الشعبين الأردني والفلسطيني.



وبحث زيارة مع نظيره الأردني تعزيز العلاقات الفلسطينية الأردنية في قطاع الإنشاءات والإسكان لمحدودي الدخل وتبادل الخبرات.



وناقش الوزيران بحضور ممثلين عن كلتا الوزارتين، عددًا من بنود مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الوزارتين عام 2017، وهي بنود ذات علاقة بمجال الأبنية من حيث تبادل الخبرات والمعلومات حول الأبنية الخضراء والطاقة المتجددة، واقتراح مشروع (كودات) البناء الأخضر، وتقديمه لصناديق التغير المناخي للحصول على تمويل لتنفيذه.



وبحثا تبادل الخبرات وتدريب وتأهيل الكوادر الهندسية، وكذلك تطوير مستوى التعاون في مشروع طريق وادي النار، وكذلك تنسيق الرؤى والمواقف والمشاركة في المؤتمرات الدولية، والحصول على دعم الأردن ومؤازرته في مجلس الإسكان العرب، حيث سيتم طرح ثلاثة قرارات. كما بحث الوزيران تنفيذ المشاريع والعمل على تشجيع المقاولين والمكاتب الاستشارية وإتاحة الفرصة لهم في الحصول على أعمال في كلا البلدين.



وجرى الاتفاق على تشكيل لجنة تنسيق لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، بحيث ترفع تقاريرها إلى اللجنة العليا المشتركة بين البلدين.



كما زار وزير الأشغال ونظيره الأردني، نقابة المهندسين الأردنيين، واجتمعا مع نقيب المهندسين الأردنيين أحمد سمارة الزعبي وأعضاء في مجلس النقابة.



ووجه زيارة الدعوة للنقابة لزيارة فلسطين، ولقاء نقابة المهندسين الفلسطينيين، وعقد اجتماعات مع القطاع الهندسي الفلسطيني، بهدف تعزيز التعاون ودعم العمل المشترك.



رام الله - دنيا الوطنوقّع وزير الأشغال العامة والإسكان د.محمد زيارة، ورئيس الهيئةالعربية الدولية للإعمار في فلسطين، رئيس الوزراء الأردني الأسبق طاهر المصري، اليوم الخميس، اتفاقية إطار عمل، لتوحيد جهود الإعمار عبر السلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك خلال احتفالية نظمتها نقابة المقاولين الأردنيين لتكريم المتبرعين لحملتها "غزة معًا ننصرها".