المالكي يطلع نظيره السعودي على آخر التطورات السياسية

رام الله - دنيا الوطنأطلع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وزير الخارجية، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، على آخر التطورات السياسية والمستجدات بفلسطين.وتناول اللقاء الذي عقد على هامش أعمال إجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورته 156 والذي إنطلقت أعماله في مقر الجامعة اليوم برئاسة الكويت، مجمل المواضيع المُتصلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.وبحث اللقاء، القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك، واستعرضا الأوضاع الراهنة على الساحة الفلسطينية خاصة ما يجري من حملة قمع وتنكيل وعمليات التصعيد الوحشي الذي يمارسه الإحتلال الإسرائيلي بحق كافة الأسرى القابعين في السجون الإسرائيلية.وحضر اللقاء، السفير المناوب بالجامعة العربية مهند العكلوك، ومدير الإدارة العامة للشؤون العربية بالوزارة السفير فايز أبو الرب، والمستشار أول تامر الطيب من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.