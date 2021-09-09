شؤون فلسطينية

المالكي يطلع نظيره السعودي على آخر التطورات السياسية

المالكي يطلع نظيره السعودي على آخر التطورات السياسية
رام الله - دنيا الوطن
أطلع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وزير الخارجية، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، على آخر التطورات السياسية والمستجدات بفلسطين. 

وتناول اللقاء الذي عقد على هامش أعمال إجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورته 156 والذي إنطلقت أعماله في مقر الجامعة اليوم برئاسة الكويت، مجمل المواضيع المُتصلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين. 

وبحث اللقاء، القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك، واستعرضا الأوضاع الراهنة على الساحة الفلسطينية خاصة ما يجري من حملة قمع وتنكيل وعمليات التصعيد الوحشي الذي يمارسه الإحتلال الإسرائيلي بحق كافة الأسرى القابعين في السجون الإسرائيلية.  

وحضر اللقاء، السفير المناوب بالجامعة العربية مهند العكلوك، ومدير الإدارة العامة للشؤون العربية بالوزارة السفير فايز أبو الرب، والمستشار أول تامر الطيب من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.

أخبار ذات صلة

الديمقراطية: بوحدة الحركة الأسيرة والمقاومة الشعبية نلحق الهزيمة بهجمة الاحتلال على أسرانا

الديمقراطية: بوحدة الحركة الأسيرة والمقاومة الشعبية نلحق الهزيمة بهجمة الاحتلال على أسرانا

أبو ردينة: الاستيطان غير شرعي وأسرانا خطر أحمر وهم أبطال الشعب الفلسطيني

أبو ردينة: الاستيطان غير شرعي وأسرانا خطر أحمر وهم أبطال الشعب الفلسطيني

المالكي: مبدأ السلام وحل الدولتين لم يعد ضمن الأجندة السياسية الإسرائيلية

المالكي: مبدأ السلام وحل الدولتين لم يعد ضمن الأجندة السياسية الإسرائيلية

القناة 13: اعتقال الاسرى الستة سيؤدي لمواجهات واسعة بالقدس والضفة وغزة وحدود لبنان

القناة 13: اعتقال الاسرى الستة سيؤدي لمواجهات واسعة بالقدس والضفة وغزة وحدود لبنان

الجامعة العربية: ندعو أمريكا لإعادة فتح بعثة منظمة التحرير الفلسطينية بواشنطن بأسرع وقت

الجامعة العربية: ندعو أمريكا لإعادة فتح بعثة منظمة التحرير الفلسطينية بواشنطن بأسرع وقت

مركزية (فتح): التعرض للأسرى بكامل انتماءاتهم تعرض لفتح والكل الفلسطيني

مركزية (فتح): التعرض للأسرى بكامل انتماءاتهم تعرض لفتح والكل الفلسطيني

الأحمد يدعو برلمانات العالم لإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حريته

الأحمد يدعو برلمانات العالم لإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حريته

التعاون الإسلامي: ندعو المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لوقف سياساته بحق الاسرى الفلسطينيين

التعاون الإسلامي: ندعو المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لوقف سياساته بحق الاسرى الفلسطينيين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

المالكي يطلع نظيره السعودي على آخر التطورات السياسية

المالكي يطلع نظيره السعودي على آخر التطورات السياسية

الديمقراطية: بوحدة الحركة الأسيرة والمقاومة الشعبية نلحق الهزيمة بهجمة الاحتلال على أسرانا

الديمقراطية: بوحدة الحركة الأسيرة والمقاومة الشعبية نلحق الهزيمة بهجمة الاحتلال على أسرانا

الحساينة: المقاومة لن تتخلى على واجبها الأخلاقي والنضالي للدفاع عن أسرانا

الحساينة: المقاومة لن تتخلى على واجبها الأخلاقي والنضالي للدفاع عن أسرانا

أبو سيف ينعى الفنان اللبناني برهان علوية

أبو سيف ينعى الفنان اللبناني برهان علوية

المجلس الوطني: نطالب بتدخل دولي وتوفير حماية عاجلة للأسرى في سجون الاحتلال

المجلس الوطني: نطالب بتدخل دولي وتوفير حماية عاجلة للأسرى في سجون الاحتلال

حماس تدعو لجعل غداً الجمعة يوم غضب واشتباك مع الاحتلال بنقاط التماس

حماس تدعو لجعل غداً الجمعة يوم غضب واشتباك مع الاحتلال بنقاط التماس

صحيفة إسرائيلية تكشف تفاصيل جديدة حول حادثة هروب الأسرى الستة

صحيفة إسرائيلية تكشف تفاصيل جديدة حول حادثة هروب الأسرى الستة

اسرى الجهاد يضرمون النار بسجن ريمون ومصلحة السجون تواصل سياسة تفريقهم

اسرى الجهاد يضرمون النار بسجن ريمون ومصلحة السجون تواصل سياسة تفريقهم

منوعات

شاهد: نيللي كريم تثير ضجة برقصها مع زوجها

شاهد: نيللي كريم تثير ضجة برقصها مع زوجها

شاهد: ملكة جمال لبنان مع طفلتيها التوأم

شاهد: ملكة جمال لبنان مع طفلتيها التوأم

سمية الخشاب توجه رسالة لكريستيانو رونالدو.. ما فحواها؟

سمية الخشاب توجه رسالة لكريستيانو رونالدو.. ما فحواها؟

&#34;انتو مسافرين وراجعين&#34; .. إيمي سمير غانم في رسالة مؤثرة لوالديها

"انتو مسافرين وراجعين" .. إيمي سمير غانم في رسالة مؤثرة لوالديها

شاهد: ياسمين صبري تفاجئ جمهورها بهذا القرار

شاهد: ياسمين صبري تفاجئ جمهورها بهذا القرار

(120) مليون مشاهدة خلال يوم واحد.. ما سر الفيديو المثير لكايلي جينير؟

(120) مليون مشاهدة خلال يوم واحد.. ما سر الفيديو المثير لكايلي جينير؟

شاهد: نانسي عجرم ووالدتها بهذه الإطلالة

شاهد: نانسي عجرم ووالدتها بهذه الإطلالة

كارول سماحة بدون مكياج وتؤجل طرح ألبومها الجديد.. لهذا السبب

كارول سماحة بدون مكياج وتؤجل طرح ألبومها الجديد.. لهذا السبب

شاهد: منة عرفة وزوجها في ليلة رومانسية

شاهد: منة عرفة وزوجها في ليلة رومانسية

ماذا قال الإعلامي علي جابر في مهاجمته لفناني لبنان؟

ماذا قال الإعلامي علي جابر في مهاجمته لفناني لبنان؟

عربي

الجيش اليمني: سقوط 14 قتيلا وجريحا من الحوثيين شمالي تعز

الجيش اليمني: سقوط 14 قتيلا وجريحا من الحوثيين شمالي تعز

مصر تعلن دعمها للرئيس التونسي

مصر تعلن دعمها للرئيس التونسي

السودان: تحذيرات من ارتفاع مناسيب فيضان النيل

السودان: تحذيرات من ارتفاع مناسيب فيضان النيل

طيران الإمارات تعلن موعد استئناف رحلاتها إلى السعودية

طيران الإمارات تعلن موعد استئناف رحلاتها إلى السعودية