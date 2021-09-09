القناة 13: اعتقال الاسرى الستة سيؤدي لمواجهات واسعة بالقدس والضفة وغزة وحدود لبنان

رام الله - دنيا الوطنأفادت القناة 13 الإسرائيلية، بأن الشرطة والجيش الإسرائيلي، يستعد للمظاهرات في القدس وعلى الحدود الشرقية لقطاع غزة، غداً الجمعة، وذلك بعد دعوة حركة حماس، الجماهير الفلسطينية ليوم الغضب.وقالت القناة: "في نفس الوقت تقدر القيادة الجنوبية والوسطى، أنه في حال اعتقال الأسرى الستة الفارين من سجن جلبوع، سيؤدي ذلك الى مواجهات واسعة النطاق بالقدس والضفة الغربية وقطاع غزة، وحتى على حدود لبنان".وكانت حركة حماس، قد دعت الجماهير الفلسطينية لجعل يوم الجمعة، يوم غضب فلسطيني في وجه غطرسة الاحتلال وعدوانه على الأسرى، والتوجه نحو نقاط التماس، والاشتباك مع جيش العدو ردا على عدوانه على الأسرى.وأكدت الحركة، في تصريح لها، اليوم الخميس، أن الاسرى في سجون الاحتلال ليسوا وحدهم، وأن الشعب الفلسطيني ومقاومته مستعدون لتقديم التضحيات وخوض المعارك؛ من اجل حرية الأسرى.وقالت: "كشعب فلسطيني اليوم نعيش مرحلة نضالية تاريخية عنوانها الدفاع عن ثوابت شعبنا في المسرى والأسرى، وهذه المعارك سنخوضها مجتمعين ضد العدو الغاشم، وسينتصر شعبنا فيها بإذن الله".