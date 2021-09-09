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مصر تعلن دعمها للرئيس التونسي

مصر تعلن دعمها للرئيس التونسي
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن القاهرة تتابع باهتمام كبير تطورات الأوضاع في تونس.

وقال شكري إن مصر تؤكد في هذا السياق ضرورة دعم القيادة التونسية وجهودها الوطنية الخالصة لكي تعبر بالبلاد إلى بر الأمان، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضاف: مصر تدعو جميع الأشقاء إلى توفير كافة سبل الدعم والمساندة لتونس أثناء هذه المرحلة الهامة الرامية إلى تحقيق الازدهار والاستقرار.

وأشار إلى أن مصر تدعم كافة الإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد بما يهدف إلى تحقيق التطلعات المشروعة للشعب التونسي.

وفي كلمته خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب، قال شكري: "نجتمع اليوم والمنطقة العربية مستمرة في مواجهة تحديات سياسية ومشكلات عصيّة، تُعرقل تحقيق أهدافنا التنموية وطموحاتنا المشروعة".

وتابع: "التدخلات الأجنبية والأطماع الخارجية لازالت تعمل بجد ودون كلل للاستيلاء على مواردنا، وإلهاؤنا عن أولوياتنا، وإغراقنا في صراعات لا تخدم إلا مصالحها".

وقال: "أصحاب الأفكار والمشاريع الظلامية والإرهابية لا يزالوا مستمرين في محاولات زعزعة استقرار دولنا واستنزافنا والعبث بأمن مجتمعاتنا".

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