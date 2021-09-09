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السودان: تحذيرات من ارتفاع مناسيب فيضان النيل

السودان: تحذيرات من ارتفاع مناسيب فيضان النيل
رام الله - دنيا الوطن
حذرت لجنة الفيضان التابعة لوزارة الري والموارد المائية السودانية من ارتفاع متوقع في مناسيب فيضان نهر النيل شمالي البلاد، فيما لا تزال المناسيب حرجة في العاصمة الخرطوم.

واستمرت الإيرادات العالية للنيل الأبيض عند الحدود الجنوبية في حدود 135 مليون متر مكعب في اليوم ما يعني استمرار التهديدات للقرى المشاطئة للنهر حتى الخرطوم، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وطبقا للبيان اليومي للجنة الفيضان فإن المناسيب الحرجة ما زالت تسجل في الخرطوم التي سجلت يوم الخميس 17.25 متر أي أقل من أعلى منسوب سجل العام الماضي 17.66 متر.

كما سجل فيضان النيل بمدينة شندي في ولاية نهر النيل (شمال) 18.5 متر.

واستمر نهر الدندر في ولاية سنار جنوب شرق الخرطوم، في تجاوز منسوب الفيضان 13.50 متر حيث سجل اليوم الخميس 13.76 متر.

وأكدت وزارة الري والموارد المائية تواصل التخزين بمجمع سدي أعالي عطبرة وستيت وخزان خشم القربة شرقي البلاد، فضلا عن تصريفات خلف سد الروصيرص في حدود 500 مليون متر مكعب في اليوم لحين إشعار آخر.

وشغلت الوزارة السدود كمصدات للفيضانات في محاولة لامتصاص أي خسائر محتملة خلال ذروة فيضان متوقعة في سبتمبر الحالي كما حدث السنة الماضية.

وطبقا لتوقعات لجنة الفيضان فإن قطاع الخرطوم شندي سيشهد ارتفاعا في مناسيب فيضان نهر النيل في حدود 4 سنتمترات فضلا عن ارتفاع في قطاع عطبرة مروي بـ25 سنتمتر وقطاع مروي دنقلا في حدود 4 سنتمترات.

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