دولي

الصحة الإيطالية: تسجيل 5522 إصابة و59 وفاة جديدة بـ(كورونا)

الصحة الإيطالية: تسجيل 5522 إصابة و59 وفاة جديدة بـ(كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الإيطالية اليوم الخميس تسجيل 5522 إصابة و59 وفاة جديدة بفيروس (كورونا)، بتراجع ملحوظ للمؤشرين.

وسجلت في الساعات الـ24 الماضية 5522 إصابة مقابل و4720 الثلاثاء و5923 الأربعاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى 4.591 مليون حالة، بينها 129918 حالة نشطة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضافت الوزارة أنها سجلت 59 وفاة مقارنة مع 71 الثلاثاء و69 الأربعاء، ليصل مجموع عدد الضحايا في البلاد إلى 129766 شخصا.

كما ذكرت أن حصيلة المتعافين ارتفعت إلى نحو 4.331 مليون شخص، بتسجيل 7122 حالة شفاء جديدة.

وتعتبر إيطاليا الدولة الـ12 في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس (كورونا)، والـ9 من حيث عدد الوفيات.

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