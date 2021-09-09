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طيران الإمارات تعلن موعد استئناف رحلاتها إلى السعودية

طيران الإمارات تعلن موعد استئناف رحلاتها إلى السعودية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت شركة "طيران الإمارات" اليوم الخميس عن استئناف رحلاتها الجوية إلى السعودية اعتبارا من الـ11 من سبتمبر الجاري.

وأعلنت "طيران الإمارات" استئناف خدماتها إلى السعودية اعتبارا من الـ11 من سبتمبر الجاري، وإلى بطرسبورغ الروسية من الـ8 من أكتوبر 2021، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأوضحت الشركة أنه "اعتبارا من يوم السبت 11 سبتمبر الجاري ستبدأ طيران الإمارات تشغيل 24 رحلة أسبوعيا إلى المملكة العربية السعودية، بما في ذلك رحلة يومية إلى العاصمة الرياض، ورحلات يومية بطائرات A380 إلى جدة، ورحلة يومية إلى الدمام وثلاث رحلات أسبوعيا إلى المدينة المنورة.

وتابعت: "سوف ترتفع خدمة الرياض إلى رحلتين يوميا اعتبارا من 16 سبتمبر، وهناك خطط أيضاً لزيادة أعداد الرحلات عبر المدن الأخرى بحلول نهاية سبتمبر".

كما ذكرت الشركة أنه "اعتبارا من 8 أكتوبر المقبل ستشغل طيران الإمارات بين دبي وسان بطرسبورغ أربع رحلات في الأسبوع بطائرات بوينغ 777-300 بتقسيم الدرجات الثلاث، وسوف تتعزز الخدمة إلى رحلة يومية اعتبارا من 21 أكتوبر".

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