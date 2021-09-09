شؤون فلسطينية

التعاون الإسلامي: ندعو المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لوقف سياساته بحق الاسرى الفلسطينيين

التعاون الإسلامي: ندعو المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لوقف سياساته بحق الاسرى الفلسطينيين
رام الله - دنيا الوطن
دانت منظمة التعاون الإسلامي الإجراءات والاعتداءات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، موكدة وقوفها الدائم إلى جانبهم من أجل إيصال رسائلهم ومساندة حقهم في الحرية والعدالة والكرامة.

ودعت الأمانة العامة للمنظمة في بيان صدر عنها، مساء اليوم الخميس، المجتمع الدولي إلى التدخل من أجل الضغط على إسرائيل قوة الاحتلال، لوقف هذه الإجراءات التعسفية وعمليات التنكيل التي تمارس ضد الأسرى الفلسطينيين، وضمان معاملتهم بموجب قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

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