الخارجية المصرية: التوصل لحل أزمة سد النهضة سيجنب انزلاق المنطقة لمشهد أكثر تعقيدا

رام الله - دنيا الوطنأكد سامح شكري، وزير الخارجية المصري، على موقف مصر التفاوضي الثابت في قضية سد النهضة، للتوصل إلى حل واتفاق ملزم يصون حق جميع الأطراف.وقال شكري في اجتماع لوزراء الخارجية العرب: "اسمحوا لي أن أعيد التأكيد على ثوابت الموقف التفاوضي لمصر والسودان بشأن سد النهضة، وأن أشدد على أن الحل يكمن في اتفاق ملزم وعادل يصون حق إثيوبيا في التنمية الذي نحترمه ونقدره"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وتابع: "لكن لا يأتي بأي شكل من الأشكال خصماً من حقوق مصر والسودان المائية في نهر النيل، فاعتماد قواعد ملء وتشغيل السد عبر اتفاق الأطراف المعنية اتفاقاً قانونياً ملزماً سيجنب انزلاق المنطقة إلى مشهد أكثر تعقيداً لا يحمد عقباه ولا نرغب في الذهاب إليه".وكان سامح شكري وزير الخارجية المصري أكد في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، حرص مصر على "تجنب صراع مسلح" حول سد النهضة.وقال شكري في المقابلة التي نشرت أمس الأربعاء، إن مصر ملتزمة بالمحادثات، وإن "الصيغة كانت دائما أنه بالنسبة لأي دولة، جميع الخيارات مفتوحة دائما" في أزمة سد النهضة.وشدد شكري على أن مصر حريصة على تجنب "أي نوع من الصراع العسكري".وتعتبر مصر والسودان السد تهديدا لإمدادات المياه الحيوية لهما، فيما تعده إثيوبيا ضروريا للتنمية ومضاعفة إنتاجها من الكهرباء.