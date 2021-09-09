حماس تدعو لجعل غداً الجمعة يوم غضب واشتباك مع الاحتلال بنقاط التماس

رام الله - دنيا الوطندعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الجماهير الفلسطينية لجعل يوم الجمعة، يوم غضب فلسطيني في وجه غطرسة الاحتلال وعدوانه على الأسرى، والتوجه نحو نقاط التماس، والاشتباك مع جيش العدو ردا على عدوانه على الأسرى.وأكدت الحركة، في تصريح لها، مساء اليوم الخميس، أن الاسرى في سجون الاحتلال ليسوا وحدهم، وأن الشعب الفلسطيني ومقاومته مستعدون لتقديم التضحيات وخوض المعارك؛ من اجل حرية الأسرى.وقالت: "كشعب فلسطيني اليوم نعيش مرحلة نضالية تاريخية عنوانها الدفاع عن ثوابت شعبنا في المسرى والأسرى، وهذه المعارك سنخوضها مجتمعين ضد العدو الغاشم، وسينتصر شعبنا فيها بإذن الله".