صحيفة إسرائيلية تكشف تفاصيل جديدة حول حادثة هروب الأسرى الستة

رام الله - دنيا الوطنكشف صحيفة (يديعوت احرونوت) الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، معلومات جديدة حول حادثة فرار الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن جلبوع، قبل عدة أيام، عبر نفق في مرحاض السجن.وأكدت الصحيفة، أن هناك اغفال أخر بالقائمة الطويلة لإغفالات مصلحة السجن بقضية فرار الأسرى الستة من سجن جلبوع، والذي يتمثل ببرج الحراسة الموجود فوق فتحة النفق التي حفرها الأسرى الستة.وقالت الصحيفة: "لم يكن هناك حارس على برج المراقبة، خلال فرار الأسرى، وليس من الواضع سبب عدم قيامه بحراسة البرج، سواء كان ذلك ترتيباً أمنياً تكتيكياً من قبل مصلحة السجون، أو نقص الميزانية أو سبباً لشيء آخر".