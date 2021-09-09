اسرى الجهاد يضرمون النار بسجن ريمون ومصلحة السجون تواصل سياسة تفريقهم

أفادت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، أن التوترات في السجون مازالت متوترة، لافتة إلى أن أسرى من حركة الجهاد الاسلامي، أضرموا، مساء اليوم الخميس، النار داخل زنزانة بقسم (7) في سجن ريمون الإسرائيلي.

هذا وتواصل إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي بشكل عام، وسجن النقب بشكل خاص، سياسة عزل وتفريق أسرى الجهاد الإسلامي على باقي الأقسام، وذلك بعد فرار ستة أسرى فلسطينيين، قبل عدة أيام من سجن جلبوع، بينهم خمسة من الجهاد، وأسير من حركة فتح.



وفي التفاصيل، أقدمت إدارة سجن النقب الصحراوي، اليوم الخميس، على نقل أسرى حركة الجهاد الإسلامي، من قسم (أ) في الغرف إلى قسم (ج)، وذلك بعد أن وزعت أمس الأربعاء، كل أسير على حدة بباقي الأقسام، بحسب وكالة (الرأي).



وشهدت سجون الاحتلال الإسرائيلي، امس الأربعاء حالة من التوتر الشديد، بعد أن اضرب الأسرى النار في الزنازين بسجني ريمون والنقب، احتجاجا على استمرار سياسية نقل وتفريق أسرى الجهاد على باقي الأقسام.

