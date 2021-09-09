عاجل

  • مصر والأردن: مستمرون بالعمل حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

شؤون فلسطينية

اسرى الجهاد يضرمون النار بسجن ريمون ومصلحة السجون تواصل سياسة تفريقهم

اسرى الجهاد يضرمون النار بسجن ريمون ومصلحة السجون تواصل سياسة تفريقهم
رام الله - دنيا الوطن
أفادت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، أن التوترات في السجون مازالت متوترة، لافتة إلى أن أسرى من حركة الجهاد الاسلامي، أضرموا، مساء اليوم الخميس، النار داخل زنزانة بقسم (7) في سجن ريمون الإسرائيلي.

هذا وتواصل إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي بشكل عام، وسجن النقب بشكل خاص، سياسة عزل وتفريق أسرى الجهاد الإسلامي على باقي الأقسام، وذلك بعد فرار ستة أسرى فلسطينيين، قبل عدة أيام من سجن جلبوع، بينهم خمسة من الجهاد، وأسير من حركة فتح.

وفي التفاصيل، أقدمت إدارة سجن النقب الصحراوي، اليوم الخميس، على نقل أسرى حركة الجهاد الإسلامي، من قسم (أ) في الغرف إلى قسم (ج)، وذلك بعد أن وزعت أمس الأربعاء، كل أسير على حدة بباقي الأقسام، بحسب وكالة (الرأي).

وشهدت سجون الاحتلال الإسرائيلي، امس الأربعاء حالة من التوتر الشديد، بعد أن اضرب الأسرى النار في الزنازين بسجني ريمون والنقب، احتجاجا على استمرار سياسية نقل وتفريق أسرى الجهاد على باقي الأقسام.

أخبار ذات صلة

مصر والأردن: مستمرون بالعمل حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

مصر والأردن: مستمرون بالعمل حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

عضو (كنيست): الجدران لن تمنع الفلسطينيين من مواصلة النضال من أجل الحرية

عضو (كنيست): الجدران لن تمنع الفلسطينيين من مواصلة النضال من أجل الحرية

الحساينة: المقاومة لن تتخلى على واجبها الأخلاقي والنضالي للدفاع عن أسرانا

الحساينة: المقاومة لن تتخلى على واجبها الأخلاقي والنضالي للدفاع عن أسرانا

أبو سيف ينعى الفنان اللبناني برهان علوية

أبو سيف ينعى الفنان اللبناني برهان علوية

المجلس الوطني: نطالب بتدخل دولي وتوفير حماية عاجلة للأسرى في سجون الاحتلال

المجلس الوطني: نطالب بتدخل دولي وتوفير حماية عاجلة للأسرى في سجون الاحتلال

حماس تدعو لجعل غداً الجمعة يوم غضب واشتباك مع الاحتلال بنقاط التماس

حماس تدعو لجعل غداً الجمعة يوم غضب واشتباك مع الاحتلال بنقاط التماس

صحيفة إسرائيلية تكشف تفاصيل جديدة حول حادثة هروب الأسرى الستة

صحيفة إسرائيلية تكشف تفاصيل جديدة حول حادثة هروب الأسرى الستة

أبو الغيط: إطلاق عملية سياسية وفق حل الدولتين يمثل الطريق الوحيد لسلام حقيقي

أبو الغيط: إطلاق عملية سياسية وفق حل الدولتين يمثل الطريق الوحيد لسلام حقيقي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أبو سيف ينعى الفنان اللبناني برهان علوية

أبو سيف ينعى الفنان اللبناني برهان علوية

نقابة العاملين في بلدية البيرة تشرع بالإضراب المفتوح

نقابة العاملين في بلدية البيرة تشرع بالإضراب المفتوح

الصالح يبحث مع مدير البنك الدولي النتائج المتعلقة ببرنامج تحسين الخدمات LGSIP

الصالح يبحث مع مدير البنك الدولي النتائج المتعلقة ببرنامج تحسين الخدمات LGSIP

أبو مويس يكرّم جامعة خضوري لإنجازها المتمثل بتطوير جهاز تنفس صناعي

أبو مويس يكرّم جامعة خضوري لإنجازها المتمثل بتطوير جهاز تنفس صناعي

مؤسسات تطلق نداءً عاجلاً للأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية لتوفير الحماية للأسرى

مؤسسات تطلق نداءً عاجلاً للأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية لتوفير الحماية للأسرى

فتوح يدعو الجاليات لاستنفار طاقاتها ومواصلة حراكها نصرة واسنادا لأسرانا الأبطال

فتوح يدعو الجاليات لاستنفار طاقاتها ومواصلة حراكها نصرة واسنادا لأسرانا الأبطال

اشتية يبحث مع ممثل كوريا الجنوبية تعزيز التعاون المشترك

اشتية يبحث مع ممثل كوريا الجنوبية تعزيز التعاون المشترك

اشتية يبحث مع ممثل كوريا الجنوبية تعزيز التعاون

اشتية يبحث مع ممثل كوريا الجنوبية تعزيز التعاون

منوعات

شاهد: نيللي كريم تثير ضجة برقصها مع زوجها

شاهد: نيللي كريم تثير ضجة برقصها مع زوجها

شاهد: ملكة جمال لبنان مع طفلتيها التوأم

شاهد: ملكة جمال لبنان مع طفلتيها التوأم

سمية الخشاب توجه رسالة لكريستيانو رونالدو.. ما فحواها؟

سمية الخشاب توجه رسالة لكريستيانو رونالدو.. ما فحواها؟

&#34;انتو مسافرين وراجعين&#34; .. إيمي سمير غانم في رسالة مؤثرة لوالديها

"انتو مسافرين وراجعين" .. إيمي سمير غانم في رسالة مؤثرة لوالديها

شاهد: ياسمين صبري تفاجئ جمهورها بهذا القرار

شاهد: ياسمين صبري تفاجئ جمهورها بهذا القرار

(120) مليون مشاهدة خلال يوم واحد.. ما سر الفيديو المثير لكايلي جينير؟

(120) مليون مشاهدة خلال يوم واحد.. ما سر الفيديو المثير لكايلي جينير؟

شاهد: نانسي عجرم ووالدتها بهذه الإطلالة

شاهد: نانسي عجرم ووالدتها بهذه الإطلالة

كارول سماحة بدون مكياج وتؤجل طرح ألبومها الجديد.. لهذا السبب

كارول سماحة بدون مكياج وتؤجل طرح ألبومها الجديد.. لهذا السبب

شاهد: منة عرفة وزوجها في ليلة رومانسية

شاهد: منة عرفة وزوجها في ليلة رومانسية

ماذا قال الإعلامي علي جابر في مهاجمته لفناني لبنان؟

ماذا قال الإعلامي علي جابر في مهاجمته لفناني لبنان؟

عربي

تونس تكشف موعد إعلان اسم رئيس الوزراء الجديد

تونس تكشف موعد إعلان اسم رئيس الوزراء الجديد

البحرين تسمح للإسرائيليين بدخول أراضيها

البحرين تسمح للإسرائيليين بدخول أراضيها

السيسي يوجه رسالة إلى (الفلاح المصري) في عيده

السيسي يوجه رسالة إلى (الفلاح المصري) في عيده

بعد إغلاق دام نحو ثماني سنوات.. افتتاح السفارة الألمانية في ليبيا

بعد إغلاق دام نحو ثماني سنوات.. افتتاح السفارة الألمانية في ليبيا