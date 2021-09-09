أبو مويس يكرّم جامعة خضوري لإنجازها المتمثل بتطوير جهاز تنفس صناعي

رام الله - دنيا الوطنكرّم وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ. د. محمود أبو مويس، اليوم الخميس، جامعة فلسطين التقنية "خضوري"، لإنجازها المتمثل بتصنيع وتطوير أول جهاز تنفس صناعي للأكسجين "PTUK Ventilator" بنسخته الثالثة متعدد الوظائف بأيديفلسطينية خالصة وهم مهندسون في الجامعة.وقدّم درعاً تقديرياً للجامعة سلمه لرئيسها أ. د. نور الدين أبو الرب على إنجازها غير المسبوق، على المستويين الوطني والعربي، وذلك بحضور محافظ طولكرم عصام أبو بكر، وعضو المجلس الثوري لحركة فتح مؤيد شعبان، وعدد من أسرتيوزارة التعليم العالي و"خضوري".كما وكرّم وزير "التعليم العالي" المهندسين الأربعة مفيد علاونة، ويزيد علاونة، ومحمد سلامة وعلي شريدة، الذين صنّعوا وطوروا الجهاز خلال عام ونصف رغم ظروف جائحة (كورونا).وفي هذا السياق، قال أبو مويس: "نكرّم اليوم جامعة الدولة وهي تتحقق إنجازاً كبيراً، كما ونفتخر ونعتز بكافة مؤسسات التعليم العالي بإنجازاتها وتميّز مُخرجها التعليمي الذي خدم ويخدم فلسطين والإقليم والعالم، والإنسانية جمعاء".وأضاف: "الجامعة اليوم تعزّز مكانتها بين الجامعات المرموقة، من خلال ما حققته من إنجاز علمي وطبي، وخاصةً أننا بأمس الحاجة لمثل هذه الأجهزة لمواجهة جائحة (كورونا).هذا، وشارك الوزير أبو مويس في الوقفة التضامنية لمناسبة اليوم العالمي لحماية التعليم في فلسطين من الاعتداءات الإسرائيلية، والتي نظّمتها "خضوري" في مقرها بطولكرم، بالتنسيق مع الحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال ومخطط الضم.