عاجل

  • أبو الغيط: إطلاق عملية سياسية وفق حل الدولتين يمثل الطريق الوحيد لسلام حقيقي

شؤون فلسطينية

أبو مويس يكرّم جامعة خضوري لإنجازها المتمثل بتطوير جهاز تنفس صناعي

أبو مويس يكرّم جامعة خضوري لإنجازها المتمثل بتطوير جهاز تنفس صناعي
رام الله - دنيا الوطن
كرّم وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ. د. محمود أبو مويس، اليوم الخميس، جامعة فلسطين التقنية "خضوري"، لإنجازها المتمثل بتصنيع وتطوير أول جهاز تنفس صناعي للأكسجين "PTUK Ventilator" بنسخته الثالثة متعدد الوظائف بأيدي
فلسطينية خالصة وهم مهندسون في الجامعة.

وقدّم درعاً تقديرياً للجامعة سلمه لرئيسها أ. د. نور الدين أبو الرب على إنجازها غير المسبوق، على المستويين الوطني والعربي، وذلك بحضور محافظ طولكرم عصام أبو بكر، وعضو المجلس الثوري لحركة فتح مؤيد شعبان، وعدد من أسرتي
وزارة التعليم العالي و"خضوري".

كما وكرّم وزير "التعليم العالي" المهندسين الأربعة مفيد علاونة، ويزيد علاونة، ومحمد سلامة وعلي شريدة، الذين صنّعوا وطوروا الجهاز خلال عام ونصف رغم ظروف جائحة (كورونا).

وفي هذا السياق، قال أبو مويس: "نكرّم اليوم جامعة الدولة وهي تتحقق إنجازاً كبيراً، كما ونفتخر ونعتز بكافة مؤسسات التعليم العالي بإنجازاتها وتميّز مُخرجها التعليمي الذي خدم ويخدم فلسطين والإقليم والعالم، والإنسانية جمعاء".

وأضاف: "الجامعة اليوم تعزّز مكانتها بين الجامعات المرموقة، من خلال ما حققته من إنجاز علمي وطبي، وخاصةً أننا بأمس الحاجة لمثل هذه الأجهزة لمواجهة جائحة (كورونا).

هذا، وشارك الوزير أبو مويس في الوقفة التضامنية لمناسبة اليوم العالمي لحماية التعليم في فلسطين من الاعتداءات الإسرائيلية، والتي نظّمتها "خضوري" في مقرها بطولكرم، بالتنسيق مع الحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال ومخطط الضم.

أخبار ذات صلة

نقابة العاملين في بلدية البيرة تشرع بالإضراب المفتوح

نقابة العاملين في بلدية البيرة تشرع بالإضراب المفتوح

الصالح يبحث مع مدير البنك الدولي النتائج المتعلقة ببرنامج تحسين الخدمات LGSIP

الصالح يبحث مع مدير البنك الدولي النتائج المتعلقة ببرنامج تحسين الخدمات LGSIP

مؤسسات تطلق نداءً عاجلاً للأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية لتوفير الحماية للأسرى

مؤسسات تطلق نداءً عاجلاً للأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية لتوفير الحماية للأسرى

فتوح يدعو الجاليات لاستنفار طاقاتها ومواصلة حراكها نصرة واسنادا لأسرانا الأبطال

فتوح يدعو الجاليات لاستنفار طاقاتها ومواصلة حراكها نصرة واسنادا لأسرانا الأبطال

(كان): الجيش الإسرائيلي يستعد لتدهور الأوضاع الأمنية مع جبهة غزة

(كان): الجيش الإسرائيلي يستعد لتدهور الأوضاع الأمنية مع جبهة غزة

اشتية يبحث مع ممثل كوريا الجنوبية تعزيز التعاون المشترك

اشتية يبحث مع ممثل كوريا الجنوبية تعزيز التعاون المشترك

استمرار حالة التوتر في أقسام الأسرى بسجون الاحتلال

استمرار حالة التوتر في أقسام الأسرى بسجون الاحتلال

اشتية يبحث مع ممثل كوريا الجنوبية تعزيز التعاون

اشتية يبحث مع ممثل كوريا الجنوبية تعزيز التعاون

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

نقابة العاملين في بلدية البيرة تشرع بالإضراب المفتوح

نقابة العاملين في بلدية البيرة تشرع بالإضراب المفتوح

الصالح يبحث مع مدير البنك الدولي النتائج المتعلقة ببرنامج تحسين الخدمات LGSIP

الصالح يبحث مع مدير البنك الدولي النتائج المتعلقة ببرنامج تحسين الخدمات LGSIP

أبو مويس يكرّم جامعة خضوري لإنجازها المتمثل بتطوير جهاز تنفس صناعي

أبو مويس يكرّم جامعة خضوري لإنجازها المتمثل بتطوير جهاز تنفس صناعي

مؤسسات تطلق نداءً عاجلاً للأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية لتوفير الحماية للأسرى

مؤسسات تطلق نداءً عاجلاً للأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية لتوفير الحماية للأسرى

فتوح يدعو الجاليات لاستنفار طاقاتها ومواصلة حراكها نصرة واسنادا لأسرانا الأبطال

فتوح يدعو الجاليات لاستنفار طاقاتها ومواصلة حراكها نصرة واسنادا لأسرانا الأبطال

اشتية يبحث مع ممثل كوريا الجنوبية تعزيز التعاون المشترك

اشتية يبحث مع ممثل كوريا الجنوبية تعزيز التعاون المشترك

اشتية يبحث مع ممثل كوريا الجنوبية تعزيز التعاون

اشتية يبحث مع ممثل كوريا الجنوبية تعزيز التعاون

الصحة بغزّة تُعلن أسماء الفائزين في اليوم الـ14 من حملة &#34;تطعيمك أمانك&#34;

الصحة بغزّة تُعلن أسماء الفائزين في اليوم الـ14 من حملة "تطعيمك أمانك"

منوعات

شاهد: نيللي كريم تثير ضجة برقصها مع زوجها

شاهد: نيللي كريم تثير ضجة برقصها مع زوجها

شاهد: ملكة جمال لبنان مع طفلتيها التوأم

شاهد: ملكة جمال لبنان مع طفلتيها التوأم

سمية الخشاب توجه رسالة لكريستيانو رونالدو.. ما فحواها؟

سمية الخشاب توجه رسالة لكريستيانو رونالدو.. ما فحواها؟

&#34;انتو مسافرين وراجعين&#34; .. إيمي سمير غانم في رسالة مؤثرة لوالديها

"انتو مسافرين وراجعين" .. إيمي سمير غانم في رسالة مؤثرة لوالديها

شاهد: ياسمين صبري تفاجئ جمهورها بهذا القرار

شاهد: ياسمين صبري تفاجئ جمهورها بهذا القرار

(120) مليون مشاهدة خلال يوم واحد.. ما سر الفيديو المثير لكايلي جينير؟

(120) مليون مشاهدة خلال يوم واحد.. ما سر الفيديو المثير لكايلي جينير؟

شاهد: نانسي عجرم ووالدتها بهذه الإطلالة

شاهد: نانسي عجرم ووالدتها بهذه الإطلالة

كارول سماحة بدون مكياج وتؤجل طرح ألبومها الجديد.. لهذا السبب

كارول سماحة بدون مكياج وتؤجل طرح ألبومها الجديد.. لهذا السبب

شاهد: منة عرفة وزوجها في ليلة رومانسية

شاهد: منة عرفة وزوجها في ليلة رومانسية

ماذا قال الإعلامي علي جابر في مهاجمته لفناني لبنان؟

ماذا قال الإعلامي علي جابر في مهاجمته لفناني لبنان؟

عربي

تونس تكشف موعد إعلان اسم رئيس الوزراء الجديد

تونس تكشف موعد إعلان اسم رئيس الوزراء الجديد

السيسي يوجه رسالة إلى (الفلاح المصري) في عيده

السيسي يوجه رسالة إلى (الفلاح المصري) في عيده

بعد إغلاق دام نحو ثماني سنوات.. افتتاح السفارة الألمانية في ليبيا

بعد إغلاق دام نحو ثماني سنوات.. افتتاح السفارة الألمانية في ليبيا

اليمن: وقف الأنشطة الرسمية والمناسبات الجماعية لمواجهة (كورونا)

اليمن: وقف الأنشطة الرسمية والمناسبات الجماعية لمواجهة (كورونا)