فتوح يدعو الجاليات لاستنفار طاقاتها ومواصلة حراكها نصرة واسنادا لأسرانا الأبطال

رام الله - دنيا الوطندعا روحي فتوح رئيس دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية، الجاليات الفلسطينية في بلدان الشتات والمهجر، الى استنفار طاقاتها ومواصلة حراكها ومضاعفة جهدها، نصرة واسنادا للأسرى الابطال الذي يتعرضون لقمع سلطات السجون الاحتلالية.وقال فتوح في تعميم لرؤوساء وممثلي ونشطاء الجاليات الفلسطينية" نهيب بكم ضرورة التحرك العاجل، والقيام بكل ما هو ممكن نصرة واسنادا للأسرى الذين يتعرضون لقمع واعتداءات وحشية من ادارة سجون الاحتلال، والعمل الحثيث لفضح الاجراءات العدوانية وسياسة العقوبات الاسرائيلية تجاه اسرانا، من قمع وتنكيل وعزل فردي وجماعي واهمال طبي، في مخالفة واضحة للقانون الدولي الانساني والمواثيق والاعراف الدولية".واشار الى عملية هروب ستة اسرى من سجن جلبوع الاسرائيلي" لقد سطر اسرانا الابطال في سجون الاحتلال الاسرائيلي نصرا عظيما، يضاف الى سلسلة انتصاراتهم وصمودهم الاسطوري، بعد انتزاع ستة منهم حريتهم عبر نفق حفروه في سجن جلبوع".ووصف ما حدث بالنصر الكبير والحدث البطولي الذي يدلل على ان الفلسطيني لا تفنى وسائله وادواته المتجددة في نضاله ضد الاحتلال الغاشم على طريق ثورته المستمرة لنيل حريته واستقلاله وانعتاقه من الاحتلال الاطول والابشع في التاريخ الحديث.وطالب فتوح الجاليات مواصلة حراكها وجهدها في ايصال قضية الاسرى الى الراي العام الدولي، وتكثيف اللقاءات مع الاحزاب والبرلمانيين والسياسيين ومؤسسات المجتمع المدني وحقوق الانسان، لحث الراي العام على القيام بمسؤولياتهم الاخلاقية والانسانية وخلق حالة ضغط على حكومة الاحتلال الاسرائيلي لوقف همجيتها تجاه الاسرى واطلاق سراحهم، لا سيما النساء منهم والاطفال وكبار السن والمرضى.