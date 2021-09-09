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شؤون فلسطينية

(كان): الجيش الإسرائيلي يستعد لتدهور الأوضاع الأمنية مع جبهة غزة

(كان): الجيش الإسرائيلي يستعد لتدهور الأوضاع الأمنية مع جبهة غزة
رام الله - دنيا الوطن
قالت قناة (كان) اليوم الخميس: إن الجيش الإسرائيلي يستعد لتدهور الأوضاع الأمنية مع جبهة غزة، في ظل تدهور الأوضاع الأمنية في السجون.

وأفادت القناة الإسرائيلية، أن "هناك خشية لدى المؤسسة العسكرية والأمنية الإسرائيلية من تدهور الاستقرار الأمني في الضفة الغربية وقطاع غزة".

وذكرت أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تخشى من تدهور الاستقرار في الضفة الغربية وقطاع غزة، وحتى في أراضي 1948.

ونقلت القناة عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله: إن هناك تحذيرات من اندلاع تصعيد في الأراضي الفلسطينية.

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