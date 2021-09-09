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تونس تكشف موعد إعلان اسم رئيس الوزراء الجديد

تونس تكشف موعد إعلان اسم رئيس الوزراء الجديد
رام الله - دنيا الوطن
ذكر جمال مسلم رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: " أن رئيس الجمهورية قيس سعيد أعلمهم خلال اللقاء الأخيرة الذي جمعه بوفد من الرابطة، أن الإعلان عن رئيس الحكومة الجديد سيكون هذا الأسبوع من أجل ملء الفراغ الإداري.

وبين مسلم في حوار له لجريدة الصباح، اليوم الخميس، أن اللقاء تطرق إلى عدة مواضيع من بينها وضع عدة شخصيات تحت الإقامة الجبرية، كما أنه تم طلب لقاء بوزير الداخلية لكن لم يتم تلقي الرد، وفق(نسمة).

ويشار إلى أن العاصمة التونسية شهدت اشتباكات بين الشرطة ومحتجين يطالبون الحكومة بالتنحي وبحل البرلمان، واستهدف محتجون مقرات حزب النهضة الإسلامي في عدة مدن، في تصعيد للغضب ضد المنظومة الحاكمة وسط تفشي سريع لفيروس (كورونا) وتدهور الوضع الاقتصادي والسياسي.

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