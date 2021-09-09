طالبان تطالب واشنطن برفع أسماء أعضاء حكومتها وشبكة حقاني من القائمة السوداء

رام الله - دنيا الوطنأكد ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم حركة طالبان أن الولايات المتحدة تنتهك اتفاق الدوحة بشكلٍ واضح بوضعها أسماء أعضاء الحكومة الأفغانية المؤقتة، وأعضاء شبكة (حقاني) المتحالفة معها على القائمة الأمريكية السوداء.وبينت الحركة في بيان نشره ذبيح الله مجاهد المتحدث باسمها أن هذا الموقف لا يصب في مصلحة أمريكا أو أفغانستان، مشيرةً إلى أن عائلة حقاني تنتمي إلى الإمارة الإسلامية وليس لها اسم منفصل أو هيكل تنظيمي منفصل، وفق (سبوتنك).وشددت الحركة على ضرورة حذفهم من القوائم السوداء للأمم المتحدة والولايات المتحدة، لافتة إلى أن أمريكا ودول أخرى تدلي بمثل هذه التصريحات الاستفزازية في محاولة للتدخل في الشؤون الداخلية لأفغانستان، وأن الإمارة الإسلامية تدينها بأشد العبارات.وأكد هبة الله آخوند زاده زعيم حركة طالبان أمس الأربعاء، عن نية الحركة إقامة علاقات إيجابية وقوية مع جميع دول العالم على مبدأ الاحترام المتبادل والتعامل الحسن.يذكر أن طالبان سيطرت على حكم أفغانستان في 15 آب/ أغسطس الماضي، بعد دخولها العاصمة كابول.