أستراليا: وصول (3500) شخصاً من أفغانستان إلى البلاد

رام الله - دنيا الوطنأعلن سكوت موريسون رئيس وزراء أستراليا، أن بلاده استقبلت أكثر من (3500) شخص تم إجلاؤهم من أفغانستان، معظمهم نساء وأطفال، بعد سيطرة حركة (طالبان) على السلطة.وقال موريسون: " إن آخر رحلة وصلت أمس الأربعاء، ومن بين هؤلاء البالغ عددهم (3500)، نحو (2500) من النساء والأطفال"، في حين تم إجلاء عدد كبير من هؤلاء إلى الإمارات العربية المتحدة تمهيداً لإعادة نقلهم إلى أستراليا، وفق (مونت كارلو)يشار إلى أن جسر جوي دولي قد شكل في 14 من آب/ أغسطس مع وصول (طالبان) إلى أبواب كابول، بعد سيطرتها على معظم البلاد، وفي إطار تلك الجهود أجلت أستراليا (4100) من مواطنيها ومن الأفغان الذين يملكون تأشيرة، غير أن بعض مزدوجي الجنسية فضلوا الذهاب إلى أماكن أخرى.