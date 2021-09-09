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السيسي يوجه رسالة إلى (الفلاح المصري) في عيده

السيسي يوجه رسالة إلى (الفلاح المصري) في عيده
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، رسالة تقدير للفلاح المصري في عيده، مؤكداً أنه نال استقلاله وعزته وكرامته وحريته.

وقال السيسي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "أتوجه بتحية وتقدير للفلاح المصري في يوم عيده، الذي نال فيه استقلاله وحريته وعزته وكرامته".

وأضاف: "أؤكد أننا حريصون كل الحرص على دعم الفلاح، وتسخير كل الإمكانات اللازمة لتوفير حياة كريمة له، فمصر الأهرامات ومصر قناة السويس ومصر السد العالي مدينة لجهد وعرق وعبقرية ملايين الفلاحين على مر الدهور".



ويحتفل فلاحو مصر اليوم الخميس بالعيد التاسع والستين للفلاح المصري، باعتباره اليوم الذي شهد صدور قانون الإصلاح الزراعي عام 1952، عقب قيام ثورة 23 يوليو.

ويشار إلى أن عيد الفلاح يتواكب مع وقفة زعيم الفلاحين أحمد عرابي أمام الخديوي توفيق في التاسع من سبتمبر عام 1881، والتي قال فيه مقولته الشهيرة: "لقد ولدتنا أمهاتنا أحراراً ولم نخلق تراثا أو عقاراً ولن نستعبد بعد اليوم".

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