(كورونا) عالميا: 4 ملايين و611 ألف وفاة و223 مليونا و488 ألف إصابة

رام الله - دنيا الوطنبينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى اليوم الخميس، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 4 ملايين وأكثر من 611 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الإجمالية 223 مليونا وما يقارب من 488 ألف اصابة، تعافى منهم 200 مليون وما يزيد عن 30 ألف مريض.وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 221 دولة وإقليم ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الأربعاء 600 ألف و753 إصابة جديدة، وسجلت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 9,772 حالة وفاة.وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الأربعاء أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: أميركا (1,700 وفاة)، والمكسيك (1,071 وفاة)، وروسيا (797 وفاة)، وإندونيسيا (626 وفاة)، وإيران (538 وفاة).وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا (157,759 إصابة)، والهند (43,406 إصابات)، وبريطانيا (38,975 إصابة)، وإيران (26,854 إصابة)، وتركيا (23,914 إصابة).وما تزال أميركا تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وإصابات إجمالية.وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (671,183 وفاة)، والبرازيل (584,458 وفاة)، والهند (441,782 وفاة)، والمكسيك (265,420 وفاة)، والبيرو (198,595 وفاة).وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (41,397,587 إصابة)، والهند (33,139,981 إصابة)، والبرازيل (20,928,008 إصابات)، وبريطانيا (7,094,592 إصابة)، وروسيا (7,084,284 إصابة).